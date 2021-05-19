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Vander Carioca assina com Magé Futsal para a Liga Carioca 2021

A meta do time é representar o Rio de Janeiro na Liga Nacional no próximo ano...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:55
Crédito: Lucas Santos
De olho na Liga Nacional 2022, o Magé Futsal vem com tudo para fazer história na modalidade. Um dos reforços da equipe profissional é o pivô Vander Carioca, que vem com a chancela do maior artilheiro da história da Copa do Mundo de Futsal, Falcão. Apostando na tradição no mundo do futebol e de ser o berço de Garrincha, o município de Magé quer fazer história e a Prefeitura está investindo no projeto de ter um time de futsal disputando o Campeonato Carioca, com o pé no degrau para ser o representante do Rio de Janeiro na disputa nacional.> Veja e compare as contratações de Vasco e Botafogo para a temporada- A estreia do profissional na Liga Carioca será em junho e é com muito orgulho que anuncio a chegada do Vander Carioca que vem pra nossa equipe, e vamos somar com os talentos de Rafael Sixel, petropolitano que já atuou na Seleção e coleciona títulos e passagens pelo Botafogo e Flamengo, Bruninho que jogou na Liga Nacional no ano passado e Caio Carriço que foi o artilheiro do Carioca em 2020 pela Portuguesa. Além do Ian Oliveira, cria de Magé que é a nossa aposta da casa. - detalhou Geilton Camara, secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, que está à frente do projeto Magé Futsal e já atuou como auxiliar técnico com Andrade no CFZ (Centro de Futebol Zico), e na CBF, foi preparador de goleiros das categorias de base da Seleção Brasileira.
- Nós seremos o representante do Rio de Janeiro da Liga Futsal, que é o campeonato mais importante da modalidade no Brasil, no ano que vem. Temos apoio do nosso prefeito Renato Cozzolino e de grandes atletas como Vander Carioca e o melhor de todos os tempos, o Falcão - comemorou Geilton. Vander Carioca assina com o Magé Futsal na próxima sexta, 21, na sede da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, no Ginásio Poliesportivo Mané Garrincha, em Pau Grande. Projeto esportivo com viés social a partir das categorias de base O prefeito Renato Cozzolino, admirador do esporte e também torcedor, revelou que está preparando a camisa para torcer pelo time da cidade. No entanto, de acordo com ele, a aposta é oferecer "oportunidade às crianças de todas as idades". - O nosso projeto é uma realização que vem do coração, tem valor pessoal. Além de destacar merecidamente nossa cidade que tem tradição no futebol. Magé é a terra de Garrincha, gente.
- Vamos apostar no Social, nas categorias de base, que também estão com nosso apoio no Campeonato Carioca em cinco categorias (sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17). Tivemos o melhor jogador do mundo e aqui é um celeiro de craques. Italo de Lima, treinador do sub-13, explica que a base é buscar a profissionalização das crianças, mas sem deixar de lado a diversão.
- Estamos aplicando nossa filosofia de jogo desde as primeiras categorias. A intenção é que, daqui a alguns anos, os atletas da base estejam jogando no nosso profissional. Não podemos esquecer que, antes de tudo, eles são crianças. A diversão e o ensino são parte importante do nosso trabalho.

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