Valéria Kumizaki busca novo pódio em etapa da Premier League

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A brasileira Valéria Kumizaki tem um importante desafio a partir desta sexta-feira, quando disputará a Premier League de Lisboa de caratê, uma das últimas oportunidades para definir os classificados que participarão dos Jogos Olímpicos, a partir de 23 de julho. A brasileira tentará repetir a ótima participação na etapa de Istambul, na Turquia, realizada em março, quando ficou com a medalha de ouro na categoria até 55 kg.

Atual número 6 do ranking mundial da WKF (Federação Mundial de Karatê) e 17ª no ranking olímpico, Valéria chega para a Premier League de Lisboa ainda mais motivada.

- Estou há dois meses treinando na Europa, primeiro na Sérvia e agora em Lisboa, ao lado de outros caratecas brasileiros. Venho trabalhando muito forte e focada. Eu me sinto muito bem e o objetivo é tentar repetir o resultado da etapa de Istambul - afirma Valéria.

Na Altice Arena, local das competições, a carateca do Time Ajinomoto terá uma competição de nível muito forte. Só na chave de sua categoria, estão inscritas 64 atletas representando 43 países. Estarão lá algumas das melhores do mundo, como a ucraniana Anzhelika Terliuga, líder do ranking mundial. A brasileira, contudo, encara o desafio com tranquilidade.

- O nível da competição será muito alto, não dá para destacar uma ou outra adversária. É preciso mostrar atenção total da primeira à última luta.

Após a Premier League de Lisboa, o próximo compromisso de Valéria Kumizaki será a participação no Pré-Olímpico Mundial em Paris, na França, entre 11 e 13 de junho.Alimentação saudável é trunfo

Nesta fase puxada da reta final da preparação em busca da vaga para Tóquio, a carateca não descuida de todos os detalhes, entre eles unir a boa alimentação e o período necessário de repouso.

- Para mim é fundamental ter esse equilíbrio. Eu durmo cedo, tento estar na cama às 23h30 ou meia-noite no máximo - comenta Valéria, que para ajudar na recuperação física, consome dois sachês de aminoVITAL® GOLD por dia.