Unicapixaba vence Áurea e é bicampeão da Copa Libertadores de Fut7

O Unicapixaba derrotou o Áurea nas cobranças de shoot-out, após empate no tempo normal, por 2 a 2, e conquistou o título da Copa Libertadores de Futebol de 7 2022.

Atual campeão brasileiro, o Áurea saiu vencendo a partida por dois gols, mas acabou sendo surpreendido pelo time do Espírito Santo, que igualou o placar na segunda etapa e levou a decisão para as cobranças de bola parada, onde levou a melhor. Na disputa feminina, o título ficou com a equipe Lustrika, de Minas Gerais, que derrotou o Vila Nova, também nos shot-outs, após empate no tempo regulamentar por 2 a 2.

Autor dos dois gols do Unicapixaba na decisão, Falcão falou sobre a emoção de conquistar o título mais importante da modalidade:

- É um sentimento de muita gratidão, o melhor possível. Fui um dos últimos a chegar no time e o grupo me acolheu de uma maneira espetacular. Mesmo nas partidas anteriores, quando estive um pouco abaixo, eles se mantiveram ao meu lado, então fico feliz em ter conseguido ajudar. Agora é só festejar - disse o jogador.

Organizada pela Confederação Americana de Futebol de 7 (CAF7), a terceira edição da Copa Libertadores teve início na última quarta-feira. Com os jogos sendo disputados na Arena CTBG, em Curicica, no Rio de Janeiro, a competição reuniu 24 equipes masculinas e 8 equipes femininas do Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, México e Peru.

Todos os resultados, artilharia, fotos e informações da disputa podem ser encontrados no site da Federação Americana de Futebol 7 www.caf7.net e no instagram @caf7_oficial