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Unicapixaba vence Áurea e é bicampeão da Copa Libertadores de Fut7

Time do Espirito Santo sai perdendo por 2 a 0, mas busca igualdade e supera atual campeão brasileiro da modalidade nas cobranças de shoot-out...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 10:34

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:34

O Unicapixaba derrotou o Áurea nas cobranças de shoot-out, após empate no tempo normal, por 2 a 2, e conquistou o título da Copa Libertadores de Futebol de 7 2022.
Atual campeão brasileiro, o Áurea saiu vencendo a partida por dois gols, mas acabou sendo surpreendido pelo time do Espírito Santo, que igualou o placar na segunda etapa e levou a decisão para as cobranças de bola parada, onde levou a melhor. Na disputa feminina, o título ficou com a equipe Lustrika, de Minas Gerais, que derrotou o Vila Nova, também nos shot-outs, após empate no tempo regulamentar por 2 a 2.
Autor dos dois gols do Unicapixaba na decisão, Falcão falou sobre a emoção de conquistar o título mais importante da modalidade:
- É um sentimento de muita gratidão, o melhor possível. Fui um dos últimos a chegar no time e o grupo me acolheu de uma maneira espetacular. Mesmo nas partidas anteriores, quando estive um pouco abaixo, eles se mantiveram ao meu lado, então fico feliz em ter conseguido ajudar. Agora é só festejar - disse o jogador.
Organizada pela Confederação Americana de Futebol de 7 (CAF7), a terceira edição da Copa Libertadores teve início na última quarta-feira. Com os jogos sendo disputados na Arena CTBG, em Curicica, no Rio de Janeiro, a competição reuniu 24 equipes masculinas e 8 equipes femininas do Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, México e Peru.
Todos os resultados, artilharia, fotos e informações da disputa podem ser encontrados no site da Federação Americana de Futebol 7 www.caf7.net e no instagram @caf7_oficial
Crédito: UnicapixabavenceÁureaeébicampeãodaCopaLibertadoresdeFut7(Foto:Divulgação

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