Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Um nova opção para atletas amadores e profissionais

Barras de proteínas ganham versão funcional para auxiliar praticantes de atividades físicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 23:25

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:25

Crédito: Opção de uma barra de proteínas menor está disponível (Divulgação
Cada vez mais indispensáveis nas dietas de atletas, as barras de proteínas acabam de ganhar uma versão ainda mais funcional para atletas e pessoas que buscam uma alimentação mais equilibrada. A Protein Crisp, da Integralmédica, líder de vendas na América Latina, passará a ser comercializada em uma versão mini, de 25 gramas, ideal para quem deseja saciar a vontade por doces de maneira saudável ou ainda consumir proteínas e vitaminas de alto valor biológico em um curto espaço de tempo.
- Protein Crisp Bites é a versão mini da barra de proteína mais vendida do Brasil, a Protein Crisp, uma barra que contém alta concentração de proteína, zero glúten, adição de vitaminas e minerais, além de sabores deliciosos. Protein Crisp Bites são barras com 25g, a medida certa para diversos momentos de consumo: snack prático e proteico, opção saudável para uma sobremesa, pré e pós-treinos. Alta qualidade nutricional no tamanho certo para um snack - diz Daniela Martoni, gerente de produtos da Integralmédica.
Além da praticidade, o paladar é um dos segredos para o sucesso da barra, que é fabricada nos sabores manteiga de amendoim, doce de coco e trufa de avelã. Em apenas uma porção, a barra é capaz de saciar a vontade por doces sem que a dieta seja sabotada. Apesar de estarem normalmente associadas à atletas e ao aumento de músculos, as barras de proteína podem ser consumidas por qualquer pessoa disposta a levar uma vida mais saudável.
Outro fator determinante para a escolha dessa categoria é a conveniência. Hoje em dia, é muito fácil encontrar barras de proteína nas lojas de suplementos físicas e online, lojas de produtos naturais e grandes redes de farmácias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados