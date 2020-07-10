Um nova opção para atletas amadores e profissionais

Crédito: Opção de uma barra de proteínas menor está disponível (Divulgação

Cada vez mais indispensáveis nas dietas de atletas, as barras de proteínas acabam de ganhar uma versão ainda mais funcional para atletas e pessoas que buscam uma alimentação mais equilibrada. A Protein Crisp, da Integralmédica, líder de vendas na América Latina, passará a ser comercializada em uma versão mini, de 25 gramas, ideal para quem deseja saciar a vontade por doces de maneira saudável ou ainda consumir proteínas e vitaminas de alto valor biológico em um curto espaço de tempo.

- Protein Crisp Bites é a versão mini da barra de proteína mais vendida do Brasil, a Protein Crisp, uma barra que contém alta concentração de proteína, zero glúten, adição de vitaminas e minerais, além de sabores deliciosos. Protein Crisp Bites são barras com 25g, a medida certa para diversos momentos de consumo: snack prático e proteico, opção saudável para uma sobremesa, pré e pós-treinos. Alta qualidade nutricional no tamanho certo para um snack - diz Daniela Martoni, gerente de produtos da Integralmédica.

Além da praticidade, o paladar é um dos segredos para o sucesso da barra, que é fabricada nos sabores manteiga de amendoim, doce de coco e trufa de avelã. Em apenas uma porção, a barra é capaz de saciar a vontade por doces sem que a dieta seja sabotada. Apesar de estarem normalmente associadas à atletas e ao aumento de músculos, as barras de proteína podem ser consumidas por qualquer pessoa disposta a levar uma vida mais saudável.