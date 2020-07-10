Um nova opção para atletas amadores e profissionais

Cada vez mais indispensáveis nas dietas de atletas, as barras de proteínas acabam de ganhar uma versão ainda mais funcional para atletas e pessoas que buscam uma alimentação mais equilibrada. A Protein Crisp, da Integralmédica, líder de vendas na América Latina, passará a ser comercializada em uma versão mini, de 25 gramas, ideal para quem deseja saciar a vontade por doces de maneira saudável ou ainda consumir proteínas e vitaminas de alto valor biológico em um curto espaço de tempo.
- Protein Crisp Bites é a versão mini da barra de proteína mais vendida do Brasil, a Protein Crisp, uma barra que contém alta concentração de proteína, zero glúten, adição de vitaminas e minerais, além de sabores deliciosos. Protein Crisp Bites são barras com 25g, a medida certa para diversos momentos de consumo: snack prático e proteico, opção saudável para uma sobremesa, pré e pós-treinos. Alta qualidade nutricional no tamanho certo para um snack - diz Daniela Martoni, gerente de produtos da Integralmédica.
Além da praticidade, o paladar é um dos segredos para o sucesso da barra, que é fabricada nos sabores manteiga de amendoim, doce de coco e trufa de avelã. Em apenas uma porção, a barra é capaz de saciar a vontade por doces sem que a dieta seja sabotada. Apesar de estarem normalmente associadas à atletas e ao aumento de músculos, as barras de proteína podem ser consumidas por qualquer pessoa disposta a levar uma vida mais saudável.
Outro fator determinante para a escolha dessa categoria é a conveniência. Hoje em dia, é muito fácil encontrar barras de proteína nas lojas de suplementos físicas e online, lojas de produtos naturais e grandes redes de farmácias.