mais-esportes

UFC marca luta entre Mayra 'Sheetara' Bueno e Wu Yanan

No dia 16 de abril, brasileira enfrentará chinesa na categoria peso-galo em Las Vegas...
Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:26

O UFC marcou para o dia 16 de abril, a luta entre Mayra 'Sheetara' Bueno e a chinesa Wu Yanan, em Las Vegas. O confronto será na categoria peso-galo. No mês passado, viajou acompanhada pela namorada Glorinha de Paula, que também é lutadora e venceu seu último combate, para ajudar nos treinamentos.Além disso, ela treina com Crys Cyborg, multicampeã do Strikeforce, Invicta, UFC e é a atual detentora do cinturão peso-pena do Bellator. Mayra sabe que ambas precisam vencer e, tendo em vista a forte preparação, projeta que vencerá a luta por nocaute no segundo round.
- Acredito que será uma grande guerra, porque nenhuma das duas vão deixar passar essa oportunidade. Pois precisamos renovar o contrato e precisamos da vitórias. Tenho tudo pra vencer ela em todas as áreas, acredito que ela vira com uma trocação afiada , mas acredito que a minha é melhor. Eu vou nocautear ela no segundo round - declarou a lutadora.
Por fim, apesar da brasileira estar focada na próxima luta, ela espera que ainda neste ano possa lutar pelo cinturão.
Crédito: Mayra'Sheetara'Buenoconcentradaparaluta-ChrisUnger/ZuffaLLC

