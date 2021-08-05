Ubatuba Iate Clube ompleta 60 anos e receberá estrelas para o Brasileiro de Vela de Oceano

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Após o sucesso da 48ª Semana de Vela de Ilhabela, no Yacht Club de Ilhabela, outro grande evento estar por vir. Será o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano das classes ORC e BRA-RGS em conjunto com a 12ª edição do Ubatuba Sailing Festival.

A competição vai ocorrer entre os dias 4 e 7 de setembro, justo no feriado, na cidade do Litoral Norte de São Paulo e será a celebração dos 60 anos do Ubatuba Iate Clube.

O evento tem a organização do Ubatuba Iate Clube com o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

"Ubatuba tem se destacado muito positivamente com novos velejadores e a gente vem percebendo um crescimento significativo da vela na região. A posição privilegiada da região propicia isso, estamos perto de Ilhabela que é grande polo de regatas, próximo do Rio de Janeiro, então a escolha de Ubatuba como Brasileiro é muito acertada", revelou Alex Calabria, do veleiro Áries e diretor-adjunto de Vela do Ubatuba Iate Clube.

A expectativa é de superar a marca de 2020 quando vieram 42 barcos, na época Campeonato Paulista de oceano: "Nosso objetivo é ter na casa dos 40 ou mais barcos. Além do Brasileiro de ORC e BRA-RGS, teremos a Bico de Proa e BRA-RGS Clássicos convidadas para o 12º Ubatuba Sailing Festival".

Calabria também confirmou presença de três grandes nomes da Vela nacional. Torben, bicampeão Olímpico, acompanhou de perto sua filha Martine Grael igualar seu feito com duas medalhas de Ouro nesta semana, enquanto que Lars, duas vezes medalhista de Bronze, comentou o triunfo da sobrinha na TV Globo.

Além deles, Eduardo Souza Ramos e seu novo barco “Phenix”confirmaram presença. “Será uma honra tê-los na disputa", disse: "somente a vela permite-nos velejar na mesma raia dessas feras e por isso, todo velejador é bem-vindo para essa disputa".

Alex esteve na disputa da 48ª Semana de Vela de Ilhabela e pretende utilizar os protocolos do local como referência para a disputa do Brasileiro de Vela de Oceano. A definição virá nos próximos dias após reuniões com as autoridades do município.

A divulgação do Aviso de Regata com os detalhes e programação será divulgada nos próximos dias.