Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Ubatuba Iate Clube ompleta 60 anos e receberá estrelas para o Brasileiro de Vela de Oceano
mais-esportes

Ubatuba Iate Clube ompleta 60 anos e receberá estrelas para o Brasileiro de Vela de Oceano

12ª edição do Ubatuba Sailing Festival será entre os dias 4 e 7 de setembro e terá nomes como Torben e Lars Grael e o veleiro mais moderno do mundo, o Phoenix...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 12:25
Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias
Após o sucesso da 48ª Semana de Vela de Ilhabela, no Yacht Club de Ilhabela, outro grande evento estar por vir. Será o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano das classes ORC e BRA-RGS em conjunto com a 12ª edição do Ubatuba Sailing Festival.
A competição vai ocorrer entre os dias 4 e 7 de setembro, justo no feriado, na cidade do Litoral Norte de São Paulo e será a celebração dos 60 anos do Ubatuba Iate Clube.
O evento tem a organização do Ubatuba Iate Clube com o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.
"Ubatuba tem se destacado muito positivamente com novos velejadores e a gente vem percebendo um crescimento significativo da vela na região. A posição privilegiada da região propicia isso, estamos perto de Ilhabela que é grande polo de regatas, próximo do Rio de Janeiro, então a escolha de Ubatuba como Brasileiro é muito acertada", revelou Alex Calabria, do veleiro Áries e diretor-adjunto de Vela do Ubatuba Iate Clube.
A expectativa é de superar a marca de 2020 quando vieram 42 barcos, na época Campeonato Paulista de oceano: "Nosso objetivo é ter na casa dos 40 ou mais barcos. Além do Brasileiro de ORC e BRA-RGS, teremos a Bico de Proa e BRA-RGS Clássicos convidadas para o 12º Ubatuba Sailing Festival".
Calabria também confirmou presença de três grandes nomes da Vela nacional. Torben, bicampeão Olímpico, acompanhou de perto sua filha Martine Grael igualar seu feito com duas medalhas de Ouro nesta semana, enquanto que Lars, duas vezes medalhista de Bronze, comentou o triunfo da sobrinha na TV Globo.
Além deles, Eduardo Souza Ramos e seu novo barco “Phenix”confirmaram presença. “Será uma honra tê-los na disputa", disse: "somente a vela permite-nos velejar na mesma raia dessas feras e por isso, todo velejador é bem-vindo para essa disputa".
Alex esteve na disputa da 48ª Semana de Vela de Ilhabela e pretende utilizar os protocolos do local como referência para a disputa do Brasileiro de Vela de Oceano. A definição virá nos próximos dias após reuniões com as autoridades do município.
A divulgação do Aviso de Regata com os detalhes e programação será divulgada nos próximos dias.
O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, 12º Ubatuba Sailing Festival, tem o patrocínio da International Tintas é uma realização do Ubatuba Iate Clube, com o apoio da Associação Brasileira de Vela de Oceano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados