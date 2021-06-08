Tupis treinam para encarar Paraguai de olho na Copa do Mundo de rúgbi

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) divulgou nesta terça-feira a lista final dos atletas convocados para os treinamentos visando a disputa das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2023. Ao todo, 36 jogadores foram chamados (ver os nomes abaixo) para as atividades que acontecem no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), na cidade de São Paulo.
O primeiro compromisso em busca da vaga à Copa do Mundo acontece no dia 26 de junho, contra o Paraguai, em São José dos Campos (SP), no estádio Martins Pereira, com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Com horário ainda a ser definido pela Sudamérica Rugby, o duelo não terá presença de público, respeitando os protocolos sanitários por conta da pandemia. Para a partida, serão selecionados 23 atletas dentro do grupo em treinamento.
A maior parte dos atletas convocados aos treinamentos disputou a Superliga Americana de Rugby (SLAR) defendendo a franquia brasileira Cobras Brasil XV, entre os meses de março e maio, no Chile e Uruguai. O grupo também passou a contar na última semana com mais dois treinadores: os argentinos Damian Rotondo e Nicolas Fernandes Lobbe. Eles auxiliarão o head coach Fernando Portugal e o técnico-assistente Emiliano Bergamaschi.
Em caso de vitória sobre o Paraguai, os Tupis avançam para a segunda fase das Eliminatórias (ver programação dos jogos abaixo), em triangular a ser realizado em Montevidéu (Uruguai). Duelam contra o vencedor da partida entre Chile e Colômbia no dia 11 de julho. Em seguida, o adversário será o Uruguai, no dia 25 de julho. As duas melhores equipes do triangular sul-americano prosseguem para enfrentar no playoff as duas melhores equipes da América do Norte.
O primeiro jogo é entre o melhor da América do Sul e o melhor da América do Norte. O vencedor deste jogo se classifica diretamente à Copa do Mundo. O derrotado enfrenta quem ganhar o jogo entre os segundos colocados de cada continente. Quem vencer esse confronto também carimba seu passaporte para a Copa do Mundo. O perdedor ainda tem uma última chance de classificação: disputar uma repescagem mundial em formato quadrangular contra seleções da Europa, Ásia/Oceania e África.Atletas convocados para a Seleção Brasileira:
Adrio Luiz de Melo
Alexandre Victor Figueiredo Alves
André Felipe Zanella de Arruda
Arthur Bomfim Bergo
Caique Santiago Silva Segura
Cleber Dias da Silva Junior
Daniel Henri Sancery
Daniel Lima da Silva
Devon Vincient Muller
Douglas Tiago Rauth
Endy Willian de Jesus Pinheiro
Felipe Gomes Rosa
Felipe Gonçalves Cunha
Felipe Henri Sancery
Gabriel Torres Paganini
Gabriel Zurka Almeida Delgado Quirino
Henrique Ribeiro Ferreira
Jacobus Malan De Wet Van Niekerk
Jardel Luís Vettorato
Joel Andres Ramirez
Joshua Brian Reeves
Kauã Matheus de Oliveira Guimarães
Laurent Johann José Bourda-Couhet
Leonardo de Souza Da Silva
Leonel Moreno
Lorenzo Temer Massari
Lucas Abud de Andrade
Lucas Ferrer Spago
Lucas Rainho Tranquez
Matheus Augusto de Souza Claudio
Matheus Rodrigues da Rocha
Matteo Niccolo Dell'Acqua
Moisés Rodrigues Duque
Robert Aguinaldo Tenório Da Silva Santos
Wilton José Murilo Rebolo
Yan Victor Mota RosettiJogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023:
Primeira Fase
Brasil x Paraguai – 26.06 – São José dos Campos (SP)
Chile x Colômbia – 03.07 – a definir
Segunda Fase
Brasil/Paraguai x Chile/Colômbia – 11.07 – Montevidéu (Uruguai)
Chile/Colômbia x Uruguai – 18.07 – Montevidéu (Uruguai)
Brasil/Paraguai x Uruguai – 25.07 – Montevidéu (Uruguai)
Terceira Fase
Jogo 1 – 1º América do Sul x 1º América do Norte – data e local a definir
Jogo 2 – 2º América do Sul x 2° América do Norte – data e local a definir
* Jogo 3 – Perdedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 – data e local a definir
* O perdedor do Jogo 3 ainda terá a chance de participar de uma repescagem mundial com mais três seleções de África, Europa e Ásia/Oceania. Mais detalhes ainda serão divulgados pela World Rugby.