Tupis estreiam contra Los Teros nesta sexta no Americas Pacific Challenge

Crédito: Delegação de rugby já está em Montevidéu para a disputa do torneio (João Neto/Fotojump

A seleção brasileira masculina de rugby segue com os treinos na cidade de Montevidéu, no Uruguai, à espera do primeiro desafio no Americas Pacific Challenge. A partida de estreia dos Tupis será contra os anfitriões Los Teros nesta sexta-feira (22), às 17 horas, com transmissão exclusiva do Star+. A plataforma de streaming divulgou que estará com o Acesso Livre disponível nos dias 22, 23 e 24, e os fãs de rugby poderão conferir o clássico sul-americano gratuitamente.

+ Rebeca Andrade brilha e avança a três finais de aparelhos no MundialO APC é uma competição sub-23 promovida pela World Rugby e foca nas futuras estrelas do rugby, já que 23 dos 29 jogadores de cada equipe devem ter 23 anos ou menos. Outros seis jogadores podem ser de qualquer idade, desde que maiores de 18 anos.

Organizado em sistema de bolha pela World Rugby com suporte da Sudamérica Rugby, o torneio reunirá seis seleções (Brasil, Argentina XV, Chile, Paraguai, Uruguai e o segundo time dos Estados Unidos) ao longo de três rodadas, com as partidas disputadas sempre no estádio Charrúa. Devido a problemas em sua programação de viagem, o selecionado norte-americano não estará presente no jogo inaugural contra a Argentina XV.

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Pelo regulamento, a partida é declarada como empate somando as equipes dois pontos cada uma. Estas duas seleções disputarão mais duas rodadas e as demais, três rodadas; aquela que somar mais pontos é declarada a campeã.