Troféu Brasil de polo aquático tem início com reedição da final feminina

Crédito: Luiza Moraes

O Troféu Brasil de Polo Aquático 2021 começou nesta terça-feira com dois jogos femininos no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). A competição, que vai até domingo (8), é a primeira absoluta organizada pela PAB (Liga Polo Aquático Brasil) no ano de 2021.

No feminino, as equipes se enfrentam em um único grupo para fase mata-mata. No primeiro dia de disputas, o Esporte Clube Pinheiros, atual campeão do Brasil Open 2020, enfrentou a ABDA Bauru, reeditando a final absoluta do ano passado. No jogo, o E.C. Pinheiros manteve a hegemonia e venceu a ABDA por 19 a 7. Na final de novembro do ano passado, o Pinheiros saiu com vitória por 15 a 4.

- Não jogamos há mais de um ano. Obviamente faltam muito detalhes de jogo por conta da falta de ritmo de jogo. Mesmo assim a vitória em cima da ABDA foi muito boa por causa da parte física das atletas. Conseguimos um boa intensidade no ataque em cima de um bom time, que estava jogando. A nossa meta é evoluir nas próxima partidas e chegar em mais uma final - disse o técnico do E.C. Pinheiros, Ives Alonso.

Encerrando o primeiro dia, as donas da casa do Flamengo enfrentaram o SESI-SP em um duelo cheio de emoções. Até o início de terceiro quarto o SESI atacou e enfrentou o time do Flamengo de igual para igual. Depois disso, as rubro-negras mostraram superioridade e venceram o SESI por 11 a 6.

O Flamengo volta às piscinas para enfrentar a ABDA, enquanto o E.C. Pinheiros joga contra o Tijuca.Masculino começa na quarta

No masculino, a chave será dividida em dois grupos: E.C. Pinheiros (Campeão do Brasil Open 2020), Flamengo (4º lugar no Brasil Open 2020), Paineiras (Definido por sorteio) e Paulistano (definido por sorteio).

E no grupo B: SESI (2º lugar no Brasil Open 2020), Fluminense, ABDA (definido por sorteio) e Tijuca (definido por sorteio). O grupo foi definido por meio do desempenho do Brasil Open 2020: Pinheiros, ABDA, Flamengo, SESI e Tijuca Tênis Clube.

Nesta quarta-feira (4), o SESI joga contra o Fluminense, Paineiras enfrenta o Paulistano, ABDA faz seu primeiro duelo contra o Tijuca e no último jogo do dia, o Esporte Clube Pinheiros enfrenta o Flamengo.

- A competição é um grande gás para todo mundo, os clubes que também investem é muito importante o retorno, eles tem seus patrocinadores então esse momento é muito importante para todos, respeitando o momento difícil de pandemia, tenho certeza que tem tudo para dar certo.

- Foi maravilhoso abrir a liga com as meninas, eu gosto muito o feminino a gente tem que estar sempre ali motivando cada vez mais e abrir o Troféu Brasil com o feminino é emblemático, e estamos bem motivados - comentou Edson Terra, coordenador de polo aquático do Flamengo.

Todos os jogos possuem transmissão ao vivo. Os jogos do Flamengo possuem transmissão da TV FLA e os demais do Facebook da PAB. As semifinais e finais terão transmissão da TVNSports.