Troféu Brasil 2021 de Polo Aquático entra na reta final neste sábado

Flamengo e SESI estão na semifinal com 100% de aproveitamento; Pinheiros continua invicto no feminino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 09:56

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 09:56

Crédito: Divulgação
Neste sábado, o Troféu Brasil 2021 de Polo Aquático entra na sua fase final. As competições feminina e masculina absolutas são realizadas no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro e vão até este domingo. Na última sexta, foram definidos os confrontos das quartas masculinas, além de garantir a vaga na semifinal para os primeiros do grupo.
Líder do grupo A, o Flamengo já está na semifinal que ocorre às 17h deste sábado, na Gávea. O time carioca venceu o C. Paineiras Morumby pelo placar de 13 a 5 e manteve 100% de aproveitamento no troféu Brasil, evento organizado pela Liga Brasileira de Polo Aquático.
O SESI, primeiro do grupo B com também três vitórias (9 pontos), também já está garantido na semi. O time fez um jogo disputado com o Tijuca Tênis Clube, que atacou desde o começo. O SESI venceu com o placar de 12 a 8 e manteve sua invencibilidade. A semifinal do SESI será ás 18h20, contra o vencedor do primeiro jogo das quartas de final.
Quartas de final definidas
No primeiro jogo do dia, o Esporte Clube Pinheiros impôs ritmo e venceu com o placar elástico o time do Paulistano. O jogo terminou 17 a 2 para o Pinheiros, que enfrenta a ABDA na primeira partida das quartas às 9h do sábado. Na outra partida das quartas de final, o Fluminense pega o Paulistano. O time carioca venceu a ABDA por 10 a 08, em um dos mais acirrados jogos do dia. O Paineiras e o Tijuca jogam às 11h40 para a definição da sétima e oitava colocação na competição.
Quebra de invencibilidade
Dois invictos na competição, o Esporte Clube Pinheiros enfrentou o Flamengo no último jogo da noite. O clube de São Paulo, último campeão da competição, continuou sem perder na edição 2021 do Troféu Brasil ao vencer as donas da casa pelo placar de 14 a 9. Mesmo com o resultado, o Flamengo fica em primeiro na tabela de classificação com 10 pontos porque tem um jogo a mais que o Pinheiros.
Ainda pela quarta rodada feminina, o SESI enfrentou o Tijuca Tênis Clube e venceu a primeira partida na competição. A equipe venceu pelo placar de 9 a 5. As equipes femininas se enfrentam em um único grupo para a fase final. As últimas partidas da fase classificatória serão neste sábado com o Esporte Clube Pinheiros enfrentando o SESI SP e a ABDA enfrentando o Tijuca Tênis Clube. A disputa de terceiro lugar será na manhã de domingo, às 9h, e a grande final logo após.

