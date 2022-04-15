Troféu Ayrton Senna de Kart terá motores iguais para todos participantes

A segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart, que será realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2022 em Birigui (SP), terá motores iguais e sorteados para todos os participantes das categorias do evento – o único da modalidade que leva o nome do tricampeão mundial de Fórmula 1.

Com exceção das categorias Graduados, KZ e KZ Sênior – as quais correrão com motores próprios, por meio do RNK – Regulamento Oficial da CBA, os mais de 150 pilotos de todas as idades utilizarão motores fornecidos pela mineira RBC Preparações.

Para as categorias que correm com motores de dois tempos, o escolhido foi o Parilla IAME, e as categorias Super Sênior e Super Sênior Master utilizarão os novos X30, da fabricante italiana. Os que correm com motores de quatro tempos terão os modelos da japonesa Honda.

Ter o mesmo padrão de competição será determinante para definir um resultado justo no Kartódromo Internacional de Birigui, que recebe novamente a prova, repetindo o sucesso de janeiro de 2020.

- Nossos motores serão alugados e terão um mesmo padrão. Seria algo parecido com a Fórmula 2, onde os carros são do mesmo fabricante. Será democrático, e o custo acaba ficando mais acessível - disse Ruben Carrapatoso, coordenador técnico do Troféu Ayrton Senna de Kart.

A organização dividiu as provas em eliminatórias e finais para as 16 categorias inscritas no Troféu Ayrton Senna. As categorias confirmadas são: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master, OK, OK Júnior, Sênior A, Sprinter Novatos, Sprinter B, Super Sênior, Super Sênior Master, KZ e KZ Sênior. As categorias KZ e KZ Sênior estão listadas também nas provas do campeonato mundial de kart.

Além dos pódios finais, o Troféu Ayrton Senna vai premiar o piloto que ultrapassou mais adversários na corrida e o que teve a pole-position com maior vantagem em relação ao segundo colocado, entre todas as categorias.

- A competição vai privilegiar quem se adaptar melhor à pista e andar mais rápido. Vamos dar oportunidades iguais a todos que forem a Birigui correr. Esperamos pilotos de todas as idades e de outros países da América Latina - concluiu Ruben Carrapatoso, que foi campeão mundial de kart em 1998, superando o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de F1.

Os karts foram separados em dois grandes grupos: modelo 125 cc dois tempos e a F4 com motor tuatro Tempos Honda. Os primeiros, os de competição, têm motor e carburador mais avançados, podendo ou não possuir refrigeração à água, e conta com freios hidráulicos que podem estar no eixo traseiro e nas rodas dianteiras para lidar com toda sua potência.

Além disso, têm chassis e pneus de alto rendimento, já que são modelos focados no desempenho. Já os karts indoor são muito conhecidos nas pistas de corrida de lazer. Esse modelo utiliza motor 4 tempos e chega a 70 km/h, com potências que variam entre 9 e 15 cv. Usado normalmente para diversão, o kart indoor tem um chassi mais simples, assim como seu sistema de freios, já que não têm tanta potência.

As inscrições para a segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart já estão abertas pelo site oficial da prova trofeuayrtonsennakart.com.br.