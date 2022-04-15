Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Troféu Ayrton Senna de Kart terá motores iguais para todos participantes

Após sucesso da primeira edição, prova chancelada pela Senna Brands será disputada em Birigui (SP) em junho
...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 11:25
A segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart, que será realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2022 em Birigui (SP), terá motores iguais e sorteados para todos os participantes das categorias do evento – o único da modalidade que leva o nome do tricampeão mundial de Fórmula 1.
Com exceção das categorias Graduados, KZ e KZ Sênior – as quais correrão com motores próprios, por meio do RNK – Regulamento Oficial da CBA, os mais de 150 pilotos de todas as idades utilizarão motores fornecidos pela mineira RBC Preparações.
Para as categorias que correm com motores de dois tempos, o escolhido foi o Parilla IAME, e as categorias Super Sênior e Super Sênior Master utilizarão os novos X30, da fabricante italiana. Os que correm com motores de quatro tempos terão os modelos da japonesa Honda.
Ter o mesmo padrão de competição será determinante para definir um resultado justo no Kartódromo Internacional de Birigui, que recebe novamente a prova, repetindo o sucesso de janeiro de 2020.
- Nossos motores serão alugados e terão um mesmo padrão. Seria algo parecido com a Fórmula 2, onde os carros são do mesmo fabricante. Será democrático, e o custo acaba ficando mais acessível - disse Ruben Carrapatoso, coordenador técnico do Troféu Ayrton Senna de Kart.
A organização dividiu as provas em eliminatórias e finais para as 16 categorias inscritas no Troféu Ayrton Senna. As categorias confirmadas são: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master, OK, OK Júnior, Sênior A, Sprinter Novatos, Sprinter B, Super Sênior, Super Sênior Master, KZ e KZ Sênior. As categorias KZ e KZ Sênior estão listadas também nas provas do campeonato mundial de kart.
Além dos pódios finais, o Troféu Ayrton Senna vai premiar o piloto que ultrapassou mais adversários na corrida e o que teve a pole-position com maior vantagem em relação ao segundo colocado, entre todas as categorias.
- A competição vai privilegiar quem se adaptar melhor à pista e andar mais rápido. Vamos dar oportunidades iguais a todos que forem a Birigui correr. Esperamos pilotos de todas as idades e de outros países da América Latina - concluiu Ruben Carrapatoso, que foi campeão mundial de kart em 1998, superando o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de F1.
Os karts foram separados em dois grandes grupos: modelo 125 cc dois tempos e a F4 com motor tuatro Tempos Honda. Os primeiros, os de competição, têm motor e carburador mais avançados, podendo ou não possuir refrigeração à água, e conta com freios hidráulicos que podem estar no eixo traseiro e nas rodas dianteiras para lidar com toda sua potência.
Além disso, têm chassis e pneus de alto rendimento, já que são modelos focados no desempenho. Já os karts indoor são muito conhecidos nas pistas de corrida de lazer. Esse modelo utiliza motor 4 tempos e chega a 70 km/h, com potências que variam entre 9 e 15 cv. Usado normalmente para diversão, o kart indoor tem um chassi mais simples, assim como seu sistema de freios, já que não têm tanta potência.
As inscrições para a segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart já estão abertas pelo site oficial da prova trofeuayrtonsennakart.com.br.
Crédito: PistadoTroféuAyrtonSennadeKart(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados