Troféu Ayrton Senna de Kart retorna em 2022 após destaque da 1ª edição

Um dos principais campeonatos do kartismo brasileiro está de volta para homenagear o grande ídolo nacional das pistas. A segunda edição do Troféu Ayrton Senna será disputada nos dias 17 e 18 de junho de 2022 no Kartódromo Internacional de Birigui, no interior de São Paulo.

As inscrições para a segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart já estão abertas pelo site oficial da prova: trofeuayrtonsennadekart.com.br. Podem participar da competição, que deve reunir mais de 200 kartistas, crianças a partir de 7 anos, adolescentes e adultos, entre eles pilotos amadores e profissionais.

Para participação na corrida as inscrições são gratuitas, e os pilotos terão de adquirir um kit prova, que inclui um ou dois jogos de pneus (de acordo com cada categoria), combustível e taxas para uso da pista em treinos livres. Os valores do kit prova variam de R$ 1.400,00 a R$ 2.000,00, e podem ser consultados no site oficial.

Os pilotos serão divididos entre as seguintes categorias: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master, Júnior, Graduados, Sênior A, Sprinter Novatos, Sprinter B, Super Sênior, Super Sênior Master, KZ e KZ Sênior.

- O kart foi onde a história do Ayrton começou a ser escrita dentro do automobilismo. O Senna sempre foi um dos grandes embaixadores do kartismo, mesmo após os anos de conquistas e sucesso obtidos na Fórmula 1. Estamos felizes de novamente recebermos essa homenagem do Speed Park e essa competição tem tudo para ficar inserida dentro do calendário do kart brasileiro - diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha do piloto.

A primeira edição do Troféu Ayrton Senna ocorreu em janeiro de 2020, algumas semanas antes da pandemia e também homenageou o ex-piloto Tuka Rocha, um dos grandes idealizadores do evento.

- A gente veio, realmente, para dar sequência nesse legado, e mais do que isso: inspirar as crianças que estarão competindo - disse Ricardo Gracia, fundador do Speed Park.

Todas as atividades do Troféu Ayrton Senna de Kart em 2020 foram integralmente transmitidas e narradas ao vivo pela internet, simultaneamente aos monitores presentes ao vivo no Speed Park.

- Num resgate do legado do maior piloto de todos os tempos, que foi o Senna, e com o objetivo de promover um evento inspirador e com propósito transformador, nasceu esse Troféu, em 2020. Queremos impulsionar o automobilismo e mudar o cenário do kartismo no Brasil - explicou o medalhista olímpico Thiago Pereira, organizador da prova, única do automobilismo que leva o nome do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1.