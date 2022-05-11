Troféu Ayrton Senna de Kart anuncia categorias para 2022

A segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart já tem data e formato de disputa definidos. A competição será realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2022 no Speed Park Kartódromo Internacional de Birigui, no interior de São Paulo, e contará com 16 categorias. A competição em homenagem ao tricampeão mundial de F1 deve reunir em torno de 200 kartistas.
Pilotos de todos os estados do país e até da América do Sul devem disputar as corridas em Birigui (SP), repetindo o sucesso da estreia, que foi em janeiro de 2020, também no kartódromo internacional.
As categorias serão divididas nas seguintes classes: Mini 2T, Mirim, Cadete, Júnior Menor, Sprinter, Sênior B, Sênior A, Super Sênior, Júnior, Graduados, KZ, KZ Sênior, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior. As categorias KZ e KZ Sênior estão listadas também nas provas do campeonato mundial de kart.
- A importância de dividir as categorias no Troféu é porque vamos ter competidores de 8 a 60 anos e, para não competir entre eles, a gente dividiu. Essa divisão, na verdade, é feita pela CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo. Ela que cria as divisões das categorias pelo regulamento, e a gente respeita o regulamento ali no Troféu, seguindo a Confederação em todas as categorias, e procurando assim dar o máximo de confiabilidade para todos os pilotos - explicou Ruben Carrapatoso, coordenador técnico do Troféu Ayrton Senna de Kart.
A duração das provas eliminatórias e finais de cada categoria já estão definidas:
Mirim: 10 voltas na classificatória; 15 na final;
Cadete: 10 voltas na classificatória, 15 na final;
Mini 2T: 10 voltas na classificatória, 15 na final;
Júnior Menor: 12 voltas na classificatória, 18 na final;
Júnior: 15 voltas na classificatória, 20 na final;
Graduados: 16 voltas na classificatória, 23 na final;
Sprinter: 15 voltas na classificatória, 20 na final;
Sênior B: 12 voltas na classificatória, 18 na final;
Sênior A: 12 voltas na classificatória, 18 na final;
Super Sênior: 12 voltas na classificatória, 18 na final;
KZ/KZ Sênior: 15 voltas na classificatória, 23 na final;
F4 Júnior: 15 voltas na classificatória, 20 na final;
F4 Graduados: 15 voltas na classificatória, 23 na final;
F4 Sênior: 13 voltas na classificação, 20 na final;
F4 Super Sênior: 13 voltas na classificação, 20 na final.
- Em relação à seriedade do evento, todos os pilotos que estão filiados junto à CBA, em todas as categorias – desde a Cadete para quem tem 8 anos, até Super Sênior Master, para quem tem 60 anos –, podem participar. Basta ser filiado junto à CBA - encerrou Ruben Carrapatoso.
Além dos pódios finais, o Troféu Ayrton Senna também irá premiar com o Troféu Superação o piloto que ultrapassou mais adversários na corrida, e com o Troféu Pole Position o que cravou a pole com maior vantagem em relação ao segundo colocado, entre todas as categorias. Ambos os Troféus, Superação e Pole Position, são inspirados em marcas registradas do estilo do tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna.
As inscrições para a segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart já estão abertas pelo site oficial da prova trofeuayrtonsennadekart.com.br.
O evento oferece a estrutura do Speed Park Kartódromo Internacional, um dos mais completos da América Latina. Para participação na corrida, os pilotos terão de adquirir um Kit Prova, que inclui um ou dois jogos de pneus (de acordo com cada categoria), combustível e taxas para uso da pista em treinos. Os valores do Kit Prova variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, e podem ser consultados no site oficial.