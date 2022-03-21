Troféu Ayrton Senna de Kart 2022 tem data confirmada

A segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart foi confirmada para os dias 17 e 18 de junho de 2022 no Kartódromo Internacional de Birigui, no interior de São Paulo. O evento é o único do automobilismo que leva o nome do tricampeão mundial de Fórmula 1 e é chancelado pelo Instituto Ayrton Senna e organizado pela 2Points e SpeedPark.

A competição deve reunir mais de 150 pilotos profissionais e amadores, divididos em várias categorias, deste que é o esporte de base do automobilismo.

A prova terá também premiação para mulheres e a emocionante ‘Volta da Vitória’ dos três primeiros pilotos de cada categoria, ao som do icônico ‘Tema da Vitória’.

O Troféu Ayrton Senna de Kart volta a ser realizado após dois anos em virtude da pandemia de Covid-19. Em janeiro de 2020, no mesmo local, 181 pilotos correram nas categorias Mirim, Cadete, F4, F4 Senior, Woman Series, Junior Menor, Shifter, OK, OK Junior, Senior, Super Senior, Júnior, Novatos, Graduados e o Troféu Ayrton Senna Indoor.

0 É com muito orgulho que vemos mais um Troféu Ayrton Senna de Kart ganhar a pista e dar a chance a jovens talentos do Brasil de participar de uma competição de alto nível no Speed Park. Como todos sabem, o Ayrton sempre foi um apaixonado por kart e destacou o quanto este desenvolvimento na base o ajudou a conquistar vitórias e títulos na F1 - disse Bianca Senna, CEO da Senna Brands.

Além da velocidade dos pilotos no monoposto, a pista também recebeu a velocidade dos participantes do Troféu Ayrton Senna Run e Senninha Run. As provas de corrida a pé contaram, juntas, com 398 competidores, e empolgaram a torcida com suas voltas coloridas por dezenas de bandeiras brasileiras sendo agitadas.

- O Troféu Ayrton Senna de Kart foi um sucesso em sua primeira edição no Speed Park e temos certeza de que será ainda mais inesquecível em 2022. Será uma importante ação da Senna Brands para reforçar o legado do Ayrton com jovens talentos do kart e também para os fãs poderem mergulhar em um universo que tem tudo a ver com os valores dele - contou Paola Santilli, head de marketing da Senna Brands.

O Troféu Ayrton Senna de Kart é a realização de um sonho do tricampeão mundial de F1 de fomentar a modalidade no Brasil. O piloto, assim como outros ídolos do automobilismo mundial, foram revelados no kart. Por este motivo, a organização pretende transformar o Troféu Ayrton Senna na prova referência do calendário brasileiro.

- O evento já nasceu grande e internacional. Abrimos a temporada do kart em 2020, é uma competição referência para a modalidade. Nos próximos anos vamos trazer mais gente e consolidar o Speed Park como local para a pré-temporada também - disse Ricardo Gracia, presidente do Speed Park.

Para o nadador medalhista olímpico Thiago Pereira, sócio da 2Points, a missão do Troféu Ayrton Senna de Kart é agregar valor e público para o evento.

- Com o público passando a se interessar, nós vamos ter mais praticantes. Assim, a gente aumenta a peneira do automobilismo, o que aumenta as chances de termos novos talentos brasileiros nas pistas.

Ayrton Senna completaria 62 anos neste dia 21 de março e como na edição anterior receberá homenagens durante todo o evento.

- O Troféu Ayrton Senna de Kart trouxe grandes inovações para a pista, trazendo a primeira categoria exclusivamente feminina do kartismo profissional brasileiro, e trazendo as categorias do kartismo internacional – respectivamente OK e OK Júnior, categorias do Mundial de Kart. Certamente o Ayrton ficaria orgulhoso desse legado deixado por ele - explicou Thiago Pereira.