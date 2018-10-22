Tritões vence o Flamengo e pega o América-MG nos playoffs da BFA

O Tritões FA venceu o Flamengo Imperadores no Rio de Janeiro Crédito: Nilton Brito/NB Photopress

Classificado por antecipação para os playoffs da temporada 2018 da Brasil Futebol Americano (BFA), o time do Tritões FA precisava de uma vitória sobre o Flamengo Imperadores para assegurar a segunda colocação geral da Conferência Sudeste. E, na tarde do último sábado (20), a equipe capixaba foi à Rua Bariri, no Rio de Janeiro, derrotou o Rubro-Negro, por 14 a 04, e alcançou o seu objetivo.

Marcaram touchdowns para os Tritões o wide receiver Cirilo, em passe do quarterback norte-americano Niko Fortino, e o running back Alvarenga. Em um dos lances, o wide receiver Danilo Sá completou um mini-touchdown, também com lançamento de Fortino. O Flamengo, que chegou ao jogo sem mais chances de classificação, descontou em dois safeties.

O Tritões FA venceu o Flamengo Imperadores no Rio de Janeiro Crédito: Nilton Brito/NB Photopress

Com a liderança assegurada do Grupo Leste e dono da segunda melhor campanha da Conferência Sudeste, o Tritões FA (5-1) vai enfrentar na próxima fase o América-MG Locomotiva (4-2), terceiro colocado. Na outra outra partida da conferência, o Atlético-MG FA enfrenta o Botafogo Reptiles. O vencedores dos confrontos disputam uma vaga na semifinal da BFA 2018.