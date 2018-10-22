Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Americano

Tritões vence o Flamengo e pega o América-MG nos playoffs da BFA

Time capixaba já entrou em campo classificado e derrotou o Rubro-Negro por 14 a 04, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 15:13

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:13

O Tritões FA venceu o Flamengo Imperadores no Rio de Janeiro Crédito: Nilton Brito/NB Photopress
Classificado por antecipação para os playoffs da temporada 2018 da Brasil Futebol Americano (BFA), o time do Tritões FA precisava de uma vitória sobre o Flamengo Imperadores para assegurar a segunda colocação geral da Conferência Sudeste. E, na tarde do último sábado (20), a equipe capixaba foi à Rua Bariri, no Rio de Janeiro, derrotou o Rubro-Negro, por 14 a 04, e alcançou o seu objetivo.
Marcaram touchdowns para os Tritões o wide receiver Cirilo, em passe do quarterback norte-americano Niko Fortino, e o running back Alvarenga. Em um dos lances, o wide receiver Danilo Sá completou um mini-touchdown, também com lançamento de Fortino. O Flamengo, que chegou ao jogo sem mais chances de classificação, descontou em dois safeties.
O Tritões FA venceu o Flamengo Imperadores no Rio de Janeiro Crédito: Nilton Brito/NB Photopress
Com a liderança assegurada do Grupo Leste e dono da segunda melhor campanha da Conferência Sudeste, o Tritões FA (5-1) vai enfrentar na próxima fase o América-MG Locomotiva (4-2), terceiro colocado. Na outra outra partida da conferência, o Atlético-MG FA enfrenta o Botafogo Reptiles. O vencedores dos confrontos disputam uma vaga na semifinal da BFA 2018.
A partida entre Tritões FA e América-MG Locomotiva acontece no próximo dia 03 de novembro, no Espírito Santo. O local da partida ainda será confirmado pela BFA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados