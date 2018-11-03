Tritões vence o América Locomotiva e vai à final da Conferência Sudeste

O Tritões FA tem novamente a chance de brigar pelo título da Conferência Sudeste da Brasil Futebol Americano (BFA). Na semifinal disputada na manhã deste sábado, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, no Espírito Santo, o time capixaba derrotou o América-MG Locomotiva, por 30 a 19, e agora aguarda o adversário da decisão: Atlético-MG FA ou Botafogo Reptiles, que se enfrentam à tarde.

O Tritões FA teve uma manhã inspirada neste sábado e superou o América-MG Locomotiva para avançar à grande decisão Crédito: José Renato Campos

Na edição 2018, o Tritões FA repete o feito do ano passado, quando derrotou o Vasco Patriotas e avançou à final da conferência contra o Sada Cruzeiro, que posteriormente viria a ser campeão do Sudeste e do Brasil Bowl.

Pontuaram para o time capixaba Holy, Junis, Danilo de Sá, Weberton, Richard e Pedro. Pela equipe mineira descontaram Mário, Ítalo e Marcelo Pokémon, em dois touchdowns.

Nos próximos dias a organização da Brasil Futebol Americano (BFA) vai divulgar a data, horário e o local da final.

O JOGO

Após um primeiro quarto com ampla superioridade das defesas sobre os ataques, o jogo esquentou no segundo. Holy sackou o quarterback Talon Roggasch, dentro da end zone, e abriu 2 a 0 no placar para os Tritões. Melhor, o time capixaba ampliou com o cornerback Junis. O jogador provocou um fumble, ao roubar a bola da mão do recebedor da equipe mineira, e correu para marcar o touchdown, que não teve o extra-point convertido: 08 a 00.

O final do segundo quarto reservou muitas emoções. Num drive que percorreu todo o campo, o quarterback Niko Fortino encontrou o wide receiver Danilo de Sá na end zone. Extra-point convertido pelo kicker Pedro. 15 a 00 para o Tritões.

Porém, segundos antes do intervalo, o América diminuiu em um lance onde o Tritões tinha tudo para aumentar a gordura no placar. Lucas Rodgers interceptou Roggasch, no campo ofensivo, e o time capixaba foi para o field goal. No chute, o kicker Pedro foi bloqueado pelo tight end Bundinha. A bola foi recuperada pelo cornerback Mário, que marcou o touchdown, seguido do extra-point convertido por Italo. Acabou que um possível 18 a 00 virou um 15 a 07 no half time.