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Futebol Americano

Tritões vence América Locomotiva e avança aos playoffs da BFA 2018

O time capixaba se classificou para a próxima fase da Conferência Sudeste após vitória por 30 a 24, em Belo Horizonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 14:31

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 14:31

América Locomotiva x Tritões aconteceu em Belo Horizonte Crédito: Tiago Munden/Divulgação
O Tritões está classificado para os playoffs da Brasil Futebol Americano (BFA) 2018. Na tarde do último sábado (29), a equipe capixaba venceu o América Locomotiva, em Belo Horizonte, por 30 a 24, e garantiu uma vaga na semifinal da Conferência Sudeste com uma rodada de antecedência. Os mineiros, apesar do revés, ainda se mantêm na briga pela classificação para a próxima fase.
A vitória fez com que o Tritões chegasse a uma campanha de quatro vitórias e uma derrota. O Como falta apenas uma rodada para o término da temporada regular, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os capixabas, portanto, já garantiram a liderança do Grupo Leste. Os mineiros vêm na segunda colocação. O Tritões fecha a sua participação na temporada regular no dia 20 de outubro, quando vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo Imperadores. 
O jogo
Mesmo atuando fora de casa, o Tritões saiu na frente, com um touchdown do wide receiver Raphael Seya Casagrande (o extrapoint foi convertido). Mas antes que o primeiro quarto terminasse, o América Locomotiva deixou tudo igual, com um touchdown do wide receiver Lucas Fonseca: 7 a 7.
Com um field goal de Pedrinho e um touchdown corrido do quarterback Niko Fortino, o Tritões voltou a dianteira do placar. O América Locomotiva só conseguiu converter um field goal no segundo quarto. Os capixabas terminaram o primeiro tempo na liderança: 16 a 10.
América Locomotiva x Tritões Crédito: Tiago Munden/Divulgação
O Tritões retornou no segundo tempo disposto a conquistar a vitória. E o ímpeto deu certo. A equipe capixaba contou com o ótimo duo formado por Niko Fortino e o wide receiver Stephen Cirilo. A conexão entre os dois jogadores resultou em dois touchdowns (no primeiro touchdown, o extrapoint não foi convertido, no segundo, uma conversão de 2 pontos foi realizada). O América, entretanto, conseguiu apenas um touchdown (extrapoint convertido). O terceiro quarto, portanto, terminou com o Tritões com uma diferença de duas posses de bola: 30 a 17.
No último quarto, o América Locomotiva até esboçou uma reação, com um touchdown do wide receiver Lucas Fonseca, porém, foi insuficiente.

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