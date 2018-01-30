Tritões seleciona novos jogadores em peneira; Brasileiro de FA é meta

De olho na temporada 2018, quando mais uma vez terá pela frente a disputa do Brasileiro de Futebol Americano, o Tritões organizou no último domingo (28) um try out - popularmente conhecido como peneira - com o objetivo de buscar reforços para a equipe. O evento aconteceu no campo da Curva da Jurema, em Vitória, e contou com a presença de 57 candidatos.

Após serem testados durante atividade por membros da comissão técnica do Tridente, os atletas agora aguardam o resultado do teste, que será revelado nos próximos dias. A chegada dos novos jogadores vem para alavancar a força do time, que vive um período de reformulação.

Tritões realiza try out Crédito: Léo Silveira/Divulgação/Tritões

Quem teve a chance de acompanhar a seletiva de perto viu o bom nível dos participantes. Tivemos um evento mais integrado, com um bom fluxo de espectadores e os próprios candidatos elogiaram a organização. Além disso, o material humano superou nossa expectativa. Tivemos pessoas mais atléticas, melhor preparadas, com ótimas condições física e técnica. Certamente o grupo se fortalece com isso, disse Raony Rocio, presidente do time laranja de Vila Velha.

A Laranja Mecânica espera ter um desempenho melhor na próxima participação no torneio nacional da modalidade. No ano passado, mesmo desfalcado, conseguiu se classificar às quartas de final da competição, mas acabou sendo eliminado pelo Sada Cruzeiro, que posteriormente ficou com o título. A campanha do clube capixaba terminou com cinco vitórias e duas derrotas.

Candidatos treinam para tentar vaga no time principal do Tritões Crédito: Léo Silveira/Divulgação/Tritões

O que o torcedor pode esperar é que faremos grandes jogos. Digo isso porque confio nos nossos jogadores e nas lideranças que temos em cada setor da equipe. Temos recebedores como Stephan Cirilo e Danilo Sá, ofensivos como Felipe de Bortoli, defensivos como Fernando Giovannotti e Leonardo de Bortoli. Então, temos condição de irmos bem e mirar o segundo título brasileiro da história do Tridente, comentou Raony.

O Tritões estreia no Campeonato Brasileiro de FA no dia 22 de julho, no Kleber Andrade, em Cariacica, diante do atual campeão, o Sada Cruzeiro.

Pedreiras pela frente

Se já não bastasse medir forças contra o Sada Cruzeiro, maior potência do futebol americano brasileiro na atualidade, logo na estreia do Campeonato Brasileiro de 2018, o Tritões terá nas rodadas seguintes outras verdadeiras pedreiras para transpor. Na sequência o Tridente enfrenta Botafogo Reptiles, Corinthians, Imperadores, Flamengo e América Locomotiva.