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Futebol Americano

Tritões promove 'vaquinha' virtual para enfrentar o Flamengo no Rio

Com o financiamento coletivo na internet, o time pretende arrecadar R$ 5 mil para arcar com os custos do ônibus de viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 18:18

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 18:18

O Tritões está classificado para a próxima fase da BFA Crédito: Léo Silveira/Divulgação
Classificado para os playoffs da Brasil Futebol Americano (BFA) 2018 de forma antecipada, o momento do Tritões dentro de campo é excelente. Do lado de fora, porém, a situação não é das melhores. Com problemas financeiros, a equipe capixaba corre o risco de não conseguir ir ao Rio de Janeiro, no próximo sábado (20), para enfrentar o Flamengo Imperadores.
A fim de sanar o problema, o Tritões está promovendo um financiamento coletivo na internet para arcar com os custos do ônibus de viagem para a partida diante do Flamengo Imperadores. A pessoa que quiser contribuir basta acessar o site (https://vaka.me/5urubc) e fazer a sua doação. A diretoria pretende arrecadar o valor de R$ 5 mil.
Presidente do Tritões FA, Raony Ramos desabafa sobre a falta de apoio à equipe capixaba, principalmente pela ótima fase vivida pelo time dentro de campo. O dirigente explica onde que o dinheiro arrecadado será utilizado.
"É um cenário bem bipolar o que vivemos, pois oscilamos entre a euforia e animação que vem com nosso bom desempenho e vitórias no campeonato, e o desânimo de que ver nada disso inspira um investimento mínimo que nos garanta ao menos tranquilidade de seguirmos firmes no campeonato. Reforço que não almejamos, nesse momento, nada supérfluo, nem além do básico. Só queremos reunir condições mínimas para batalharmos pelo Espírito Santo e trazer esse título pra casa", disse Raony, que completou:
"Não queremos salários, benefícios, bonificações. Sonhamos em apenas podermos realizar jogos em casa e, pelo menos, podermos viajar para jogar fora sem custos. Não ganhamos pra isso e os atletas e gestores do time estão envolvendo suas economias pra manterem vivo o sonho. Porém, a situação não é favorável, financeiramente, isso tem limite. É cruel esse cenário, gerir tantas expectativas sem a menor condição favorável. Lamentável."
Brasil Futebol Americano 2018
Com uma campanha de quatro vitórias e uma derrota, o Tritões já está classificado para os playoffs da BFA 2018 na liderança do Grupo Leste, da Divisão Sudeste. A equipe capixaba fecha a sua participação na primeira fase da competição neste sábado, quando enfrenta o Flamengo Imperadores, no Rio de Janeiro.

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