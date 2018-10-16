Tritões promove 'vaquinha' virtual para enfrentar o Flamengo no Rio

O Tritões está classificado para a próxima fase da BFA Crédito: Léo Silveira/Divulgação

Classificado para os playoffs da Brasil Futebol Americano (BFA) 2018 de forma antecipada, o momento do Tritões dentro de campo é excelente. Do lado de fora, porém, a situação não é das melhores. Com problemas financeiros, a equipe capixaba corre o risco de não conseguir ir ao Rio de Janeiro, no próximo sábado (20), para enfrentar o Flamengo Imperadores.

A fim de sanar o problema, o Tritões está promovendo um financiamento coletivo na internet para arcar com os custos do ônibus de viagem para a partida diante do Flamengo Imperadores. A pessoa que quiser contribuir basta acessar o site ( https://vaka.me/5urubc ) e fazer a sua doação. A diretoria pretende arrecadar o valor de R$ 5 mil.

Presidente do Tritões FA, Raony Ramos desabafa sobre a falta de apoio à equipe capixaba, principalmente pela ótima fase vivida pelo time dentro de campo. O dirigente explica onde que o dinheiro arrecadado será utilizado.

"É um cenário bem bipolar o que vivemos, pois oscilamos entre a euforia e animação que vem com nosso bom desempenho e vitórias no campeonato, e o desânimo de que ver nada disso inspira um investimento mínimo que nos garanta ao menos tranquilidade de seguirmos firmes no campeonato. Reforço que não almejamos, nesse momento, nada supérfluo, nem além do básico. Só queremos reunir condições mínimas para batalharmos pelo Espírito Santo e trazer esse título pra casa", disse Raony, que completou:

"Não queremos salários, benefícios, bonificações. Sonhamos em apenas podermos realizar jogos em casa e, pelo menos, podermos viajar para jogar fora sem custos. Não ganhamos pra isso e os atletas e gestores do time estão envolvendo suas economias pra manterem vivo o sonho. Porém, a situação não é favorável, financeiramente, isso tem limite. É cruel esse cenário, gerir tantas expectativas sem a menor condição favorável. Lamentável."

Brasil Futebol Americano 2018