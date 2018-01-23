Tritões faz seletiva em busca de novos talentos do futebol americano

No próximo domingo (28), o Tritões FA, time de futebol americano de Vila Velha, vai realizar uma seletiva em busca de novos talentos. A "peneira" acontecerá a partir das 9h30, no campo da Curva da Jurema, em Vitória. A taxa de inscrição é de R$ 10 pagos no dia. Os interessados devem fazer previamente sua inscrição no link disponível nas redes sociais oficiais do time (www.facebook.com/tritoes e www.instagram.com/tritoes).
Serão feitos testes físicos específicos para o futebol americano, medindo a capacidade atlética de cada um dos candidatos. A finalidade é encontrar os perfis que melhor se encaixam no que o time precisará para a próxima temporada.
A orientação é de que os candidatos levem roupas adequadas para a prática esportiva. Além disso, é importante que levem chuteiras (de futebol americano, futebol de campo ou society) ou tênis próprio para corridas. São proibidas chuteiras de travas de metal. Será oferecida água para os candidatos, mas é indispensável que eles também levem água.
O resultado da seletiva será divulgado nas redes oficiais do time.
O cronograma da seletiva
9h30 - 10h - Credenciamento
10h - 11h - Exercícios
11h - 11h30 - Pausa
11h30 - 12h30 - Exercícios
12h30 - Finalização