Tritões faz seletiva em busca de novos talentos do futebol americano

Serão feitos testes físicos específicos para o futebol americano, medindo a capacidade atlética de cada um dos candidatos. A finalidade é encontrar os perfis que melhor se encaixam no que o time precisará para a próxima temporada.

A orientação é de que os candidatos levem roupas adequadas para a prática esportiva. Além disso, é importante que levem chuteiras (de futebol americano, futebol de campo ou society) ou tênis próprio para corridas. São proibidas chuteiras de travas de metal. Será oferecida água para os candidatos, mas é indispensável que eles também levem água.