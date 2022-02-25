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Tripulação amplamente feminina embarca em travessia do Atlântico rumo à África do Sul

Travessia percorrerá o Oceano Atlântico e tem previsão de chegada entre 35-40 dias na Cidade do Cabo, na África do Sul
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:05
O dia Internacional da Mulher, 8 de março, será comemorado com muita garra pelas tripulantes do Veleiro Soneca.
Comandada por José Spinelli, a tripulação do veleiro, que é amplamente feminina, embarca neste sábado, 26, aproximadamente às 12h, para encarar os desafios do Oceano Atlântico rumo à Cidade do Cabo, na África do Sul.
São sete tripulantes de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, que vão se revezar entre a ida e a volta da travessia, contando com cinco mulheres.
Partirão de Ubatuba, a bordo do veleiro Soneca, modelo Samoa de 33 pés, com previsão de chegada entre 35-45 dias na cidade sul-africana e retorno para Ubatuba com mais 35 e 40 dias. O comandante já tem a primeira rota planejada.
"A simulação de rota mostra ondas com altura significativa de 4,4m em torno do dia 9 de março. A estatística de altura das ondas nos diz que algumas dessas podem alcançar quase 9 metros - nosso veleiro aguenta até dez. Em nosso planejamento temos a rota mais ao norte, buscando um mar menor e portanto a previsão de 14 dias pela frente, mas podem haver mudanças diárias na previsão", disse Spinelli.
"Vamos buscar entender a real importância da conexão feminina, através das marés e dos desafios interpessoais, físicos e da natureza.Com esses desafios, queremos inspirar pessoas – principalmente, outras mulheres - a se tornarem protagonistas da sua própria história, realizando feitos e sonhos que por vezes, requerem força e coragem. Juntas, queremos realizar a potência do velejo em equipe e usar da criatividade, respeito e resiliência para a superação de momentos difíceis", disse a tripulante Theodora Prado.
O veleiro será comandado pelo José Spinelli, mais conhecido como Tio Spinelli, e terá como tripulantes: Lucimara Marcelino (imediata e braço direito do comandante), Daniel Libanori, Theodora Prado, Carla Lopes, Marcelo Marotta, Fernanda Falcão e Tamara de Oliveira, todos alunos de Spinelli, que aos 71 anos, realiza sua terceira travessia rumo à África do Sul.
No retorno ao Brasil, a tripulação irá ao Vela Show, realizado em Niterói (RJ) onde haverá uma palestra do comandante que tem como objetivo tornar o universo da vela acessível e real, capacitando seus alunos para travessias, proporcionando autoconfiança, experiência e conhecimento prático.
Para acompanhá-los em tempo real durante esta jornada, clique no link: https://share.garmin.com/RTGKF
Crédito: Divulgação

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