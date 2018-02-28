Triatleta Lila Tavares vai disputar prova de longa distância em Brasília

A prova mais visada do triatlo, o Ironman conquista cada vez mais atletas em suas mais de 140 provas no mundo todo. Seu estilo, conhecido como endurance ou longa duração, compreende 3.860m de natação, 180.25km de ciclismo e 42.2km de corrida. Os atletas devem ter altos níveis de resistência, pois as provas duram muitas horas. Buscando novos desafios, a triatleta Lila Tavares está migrando para as provas mais longas.

Após cinco anos de vitórias no sprint triatlo, Lila embarca para Brasília nesta quinta (01) para participar de sua primeira prova de longa duração, o Brasília Triathlon Endurance, que acontece neste domingo (04), passando pelos principais pontos turísticos de Brasília, com distâncias de 1,9km de natação, 90km de bike e 21km de corrida.