Transição Midiática, Mídia Esportiva e Marcas serão temas de diálogo em Live na plataforma Hubstage

Crédito: Evento será realizado de maneira virtual nesta terça-feira (Divulgação

Na próxima terça-feira, 13 de outubro, às 18 horas, na plataforma do Hubstage, Paulo Henrique Ferreira, fundador e diretor executivo da Barões Digital Publishing, empresa brasileira especializada em brand publishing, discorrerá sobre o atual momento de transição midiática no próximo programa da série sobre Sportainment, cujo tema é A relação de Negócios de Esportes com as Mídias.

Além de Ferreira, André Barros, do canal Desimpedidos, e Bel Mota, apresentadora da série promovida pela Hubstage estarão presentes no evento.

- Estou animado para falar sobre o papel dos novos publishers do século XXI e as oportunidades de negócio que surgem sob uma nova dinâmica do mercado, principalmente porque estarei em um fórum cuidadosamente preparado para esse tipo de discussão - diz Paulo Henrique, acrescentando que será uma conversa leve e que trará muito conhecimento para todos que reservarem tempo na agenda para assistir e participar, enviando perguntas e comentários, ao longo do programa.

Link: https://conteudo.hubstage.com.br/sportainment2-ph

Sobre o painelista

Paulo Henrique Ferreira é Fundador e Diretor Executivo da Barões Digital Publishing, a primeira empresa brasileira especializada em brand publishing. Começou sua carreira em 2000, na Compera (atual Movile) desenvolvendo produtos editoriais para telefones celulares. De 2008 a 2015 liderou a área digital do LANCE, o maior diário desportivo do Brasil. Entre outras posições no mercado de publishing digital, também foi membro do comitê de estratégia digital da ANJ. Formado em jornalismo pela PUC-Campinas, tem Mestrado acadêmico em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e MBA em Gestão pela FGV.