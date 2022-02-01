Tradicional prova do ciclismo de estrada, Giro D’Itália estreia no Brasil em abril para atletas amadores

Uma das provas mais tradicionais do mundo no ciclismo de estrada, o Giro D'Itália fará sua estreia no Brasil em 2022. Com duas opções de trajeto, de 110 e 63 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, o evento acontecerá nas Montanhas de Campos de Jordão no dia 3 de abril. - O Giro d’Italia Ride Like a Pro leva em seu DNA o máximo de uma experiência ao ciclista amador comparado ao profissional que compete no Giro d’Itália. Escolhemos a Serra da Mantiqueira justamente por favorecer na construção dessa vivência esportiva - explica Fábio Oliveira, sócio-diretor do projeto no Brasil.O Brasil passa a ser protagonista do plano para alavancar a expansão mundial de presença física da marca. O país foi escolhido por ser um destino com mercado forte e estabelecido de praticantes do ciclismo de estrada, assim como pela beleza cênica e ampla capacidade das empresas aqui instaladas para o desenvolvimento do produto.

Para ampliar essa experiência, o percurso passará por estradas e rodovias pavimentadas, que serão fechadas e bloqueadas para a segurança do atleta; foi inserida passagem por trechos de gravel (chão batido), uma das experiências mais emblemáticas do Giro D'Itália e inédito no Brasil.

Os atletas terão pela frente também os desafios do trecho de 7 quilômetros na Serra do Paiol com inclinações de 13% a 24%, e paisagens exóticas que vão exigir técnica, superação e muito foco dos participantes.

- Serão percursos em uma região rica em montanhas desafiadoras, visual paradisíaco e, acima de tudo, passagens com inclinações com características similares as montanhas italianas, como por exemplo, a Serra do Paiol - completa Fábio Oliveira.

Os percursos passarão ainda por trechos nas cidades de Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí Mirim e São Bento do Sapucaí. Por questões de segurança e logística, o evento será limitado para 2500 atletas amadores, maiores de 18 anos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento. Clientes C6 Bank | Mastercard têm desconto de 10% no valor da inscrição e parcelamento em até 10. EF Education First, Cannondale, Probiótica, Caffeine Army patrocinam o evento.