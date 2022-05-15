Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Tour de France tem esloveno bem cotado e promete disputa acirrada em 2022

Maior prova de ciclismo do mundo abre sua 109ª edição em Copenhague, na Dinamarca, em 1º de julho de 2022
...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 07:10
Os 176 ciclistas divididos entre as 22 equipes inscritas no Tour de France já sentem o clima da 109ª edição do maior evento da modalidade do mundo, já que faltam menos de 50 dias para a largada. A prova de 21 etapas terá seu início em 1º de julho deste ano de Copenhague, capital da Dinamarca, para um percurso de 3.328 km.
+ Como o Brasil está no UFC? Veja o cenário do país em cada categoria
Serão seis parte planas e seis montanhas, incluindo cinco chegadas em cume, como Super Planche des Belles Filles, l'Alpe d'Huez e Hautacam, além de duas etapas contra-relógios totalizando 54 km de extensão. A chegada será na tradicional Champs-Elysées no domingo, 24 de julho.
O pelotão principal do Tour de France deve contar com Tadej Pogačar (Eslovênia), atual bicampeão da prova, e o duas vezes campeão mundial de ciclismo de estrada Julian Alaphilippe (França).
Outros nomes estão prontos para quebrar o favoritismo do trio citado acima. O esloveno Primož Roglič, que liderou o ranking mundial, pode ser escalado na lista de candidatos ao título de 2022, bem como o francês Thibaut Pinot, e os britânicos Geraint Thomas e Adam Yates. A mídia especializada ainda coloca o holandês Mathieu van der Poel e o belga Wout van Aert entre os principais ciclistas da atualidade.
- A verdade é que é impossível apontar um favorito ao título, mesmo com os resultados recentes de Pogačar, que foi o mais novo ciclista a vencer o Tour de France. Seu compatriota Primoz Roglic pode levar dessa vez depois do quase em anos anteriores. “Mas a prova tem suas surpresas e conta muito a estratégia de cada equipe do decorrer das etapas - disse Fernando Cheles, diretor do L'Étape Santander, etapa amadora chancelada pelo Tour de France que ocorre no Brasil.
A oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP). Antes, em 26 de junho, será a segunda edição da priva no Rio de Janeiro.
Segundo o site de apostas esportivas Betfair, a odd (probabilidade) de Tadej Pogacar vencer é a maior com 1.62. Na análise da segunda quinzena de maio, Primoz Roglic tem 3.5 e Jonas Vingegaard 8.01.
Largada na Dinamarca
Uma nação de aproximadamente 5,8 milhões de pessoas, a Dinamarca é conhecida como um dos países mais verdes e felizes do mundo. O ciclismo desempenha um papel vital nesse status. Na Dinamarca, a modalidade faz parte do dia a dia, faz parte do nosso DNA.
Mais do que um hobby e um meio de transporte, andar de bicicleta é um modo de vida na Dinamarca. Às vezes você vai até encontrar príncipes e primeiros-ministros de bicicleta.
Nove em cada 10 dinamarqueses possuem bicicleta e existem aproximadamente 12.000 km de ciclovias e ciclovias em todo o país. Todos os dias da semana, os ciclistas em Copenhague percorrem a distância equivalente a 400 edições do Tour de France – ou seja, cerca de 1.440.000 km. Graças às 673.000 bicicletas da cidade e ao fato de que 44% de todas as viagens a locais de trabalho e educação são feitas de bicicleta, não é de admirar que Copenhague tenha sido eleita a melhor cidade ciclística do mundo.
Outros países costumam buscar inspiração na Dinamarca quando se trata de promover o ciclismo como parte fundamental de um modo de vida sustentável, saudável e feliz. De fato, em várias cidades estrangeiras, as ciclovias separadas por meio-fio são conhecidas como “pistas de Copenhague”.
Como consequência de tudo isso, o Tour de France e a Dinamarca são um grande jogo. A Dinamarca não é apenas um país de ciclistas, mas também temos uma vasta experiência em sediar grandes eventos esportivos e ciclísticos internacionais, incluindo o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 2011.
Crédito: OeslovenoTadejPogačaréoatualbicampeãodoTourdeFrance(Foto:Divulgação/TourdeFrance

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados