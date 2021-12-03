Tour de France confirma data da segunda edição no Rio em 2022

O Tour de France, principal evento de ciclismo do mundo, confirmou nesta quinta-feira a data da segunda edição do L’Étape Rio. A prova de 2022 será realizada na capital fluminense no dia 26 de junho. O Village será mais uma vez montado na Marina da Glória, assim como na primeira edição ocorrida em novembro deste ano, e estará aberto ao público carioca entre os dias 24 a 26.

Mais de 2 mil ciclistas pedalaram nos cartões postais da Cidade Maravilhosa em 2021 como a Praia de Ipanema, o Pão de Açúcar e os "Alpes Cariocas", como a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. A prova passou também por trechos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na modalidade ciclismo de estrada.

A organização ainda não definiu o percurso oficial. Neste ano foram dois: 102 quilômetros e 46 quilômetros. Os vencedores da prova de 21 de novembro foram o argentino Francisco Chamorro (Memorial), no masculino, e a paulista Laís Saes, no feminino.

- A expectativa pela próxima edição do L'Étape Rio aumenta devido ao sucesso de organização, segurança e, principalmente, a disputa proporcionada entre os participantes. O apoio da Prefeitura local e dos patrocinadores foram fundamentais para proporcionar um belo espetáculo em novembro. Tem tudo para ser ainda melhor e se consolidar como a principal prova do L'Étape - disse Bruno Prada, organizador da prova.

O velejador e medalhista olímpico Bruno Prada ajudou a trazer a competição para o Brasil em 2015 com parceria da A.S.O. – Amaury Sports Organisation e da iniciativa privada. Sua primeira edição foi em 2015 na cidade paulista de Cunha. Desde 2018, a outra etapa brasileira é realizada em Campos do Jordão (SP).

Para garantir a participação na segunda edição da prova, a organização do L’Étape Rio abrirá ainda nesta semana o primeiro lote para inscrições. A organização lembra que os amantes do ciclismo poderão escolher entre dois percursos a serem divulgados, além de experimentar a participação em uma das provas com o selo de uma das maiores competições da modalidade no mundo: Tour de France.

As inscrições já podem ser feitas pelo site do evento: www.letaperio.com.br.

A primeira edição do L'Étape Rio by Tour de France foi realizada no domingo (21). O argentino Francisco Chamorro (Memorial), ex-atleta profissional, foi o grande campeão do percurso longo, completou a prova de 102 quilômetros por centésimos de segundos a frente do José Eriberto Filho, em segundo, e Alessandro Guimarães, em terceiro.

Com 25% de mulheres inscritas na capital fluminense, o L'Étape Brasil está na mesma página da tendência mundial, que cada vez mais conta com meninas nas provas. Na versão completa, a paulista Laís Saes seguiu à risca a sua estratégia traçada nos treinos pelas estradas do interior de São Paulo e dominou a prova de ponta à ponta.

Em segundo lugar na categoria feminina ficou a também paulista Carol Bilato, enquanto Bia Neres terminou em terceiro.

Na versão de 46 quilômetros, a vencedora foi a goiana Renata Novaes (Santi Treinos), seguida por Laís Papalardo e Carolina Sales. Luca Ascenço, também representante da Santi Treinos de Goiás, foi o ganhador no masculino da distância menor do L'Étape Rio.