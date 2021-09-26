Tour de France brasileiro tenta manter tradição

Crédito: Agência Ophelia / Fotop

O L'Étape Brasil by Tour de France chega à sua sétima edição neste domingo, em Campos do Jordão (SP), com os percursos de 104 quilômetros (completa) e 60 quilômetros pelas estradas do Vale do Paraíba. A maior prova de ciclismo da América Latina chega à sua sétima edição e conta com participações de atletas amadores de todos os estados da federação, ex-olímpicos e celebridades.

A largada da prova principal está marcada para 7h na frente do Centro de Evento André Franco Montoro, onde está instalado o Village do Tour de France. Serão ao todo 12 tiros de partida para as categorias inscritas.

Os maiores desafios da prova são as três subidas, que totalizam 2.330 metros de altitude acumulada. A versão menor terá altitude máxima 1.332. A competição, em parceria com o aplicativo Strava, premiará também o Rei e Rainha da Montanha.

Os competidores fizeram retirada dos kits oficiais neste sábado (25) e aproveitaram para visitar os estandes dos patrocinadores e apoiadores da prova. Uma das celebridades presentes esse ano é a modelo e apresentadora Daniella Cicarelli.

- Eu pedalo mas esse ano estou treinando para uma maratona daqui a 40 dias, então vou fazer o percurso curto, mas eu não poderia deixar de participar dessa prova, não poderia ter deixar de participar dessa etapa aqui do Brasil. É um evento incrível, Tour de France a gente assiste, vibra todos os dias, torcendo, olhando os equipamentos e ter uma etapa do Tour de France aqui no Brasil é maravilhoso - disse a mineira Daniella Cicarelli.

O L'Étape Brasil simula para os fãs da modalidade uma experiência de pedalar uma prova do Tour de France. Após três edições iniciais nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L'Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizará o evento pela quarta vez.

Os atletas amadores que estreiam na prova poderão ter suporte de um pacer, que ditará o ritmo de maneira confortável para encarar o desafio de ciclismo. O objetivo de Vinicius Ferreira, que fará a condução do pelotão, é proporcionar uma experiência inesquecível aos presentes.

- Vou largar com um ritmo mais tranquilo, conduzir todo mundo pela descida da serra nova, no meio percurso, e deixar a galera pronta para subir a Serra Velha com tranquilidade. O importante é não ter pressa! Sempre siga atrás tranquilo, preste atenção nas sinalizações que a gente vai fazer normalmente e não queimar a largada na questão da intensidade. Dois terços da prova são basicamente planos e de descida então economize nesses momentos para a subida - contou Vinicius Ferreira, Pacer Oficial do L'Étape Brasil by Tour de France.

A previsão do tempo para a manhã deste domingo (26) em Campos do Jordão (SP) é de céu nublado com pouca possibilidade de chuva. Os ciclistas mais bem treinados devem concluir o percurso principal em um pouco mais de 3 horas.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L'Étape Brasil. Os atletas ainda vão contar com motos de apoio, ambulâncias, helicóptero e oficiais de pistas, além de pontos de hidratação, alimentação, apoio mecânico fixo e veículos para suporte espalhados pelo percurso.

O atleta amador Otávio Bulgarelli é o atual tricampeão da prova. No ano passado, o ciclista fez o percurso com o tempo de 3h04min35. A segunda colocação ficou para Felipe Fossati (3h05min02) e o terceiro lugar para Guilherme Couto (3h06min50).

Com apenas 20 anos, a carioca Tota Magalhães promete defender o título em 2021. A jovem ciclista venceu pela primeira vez no L'Étape Brasil com a marca de 3h28min06 em 2020. No feminino, a prata ficou com Bia Neres (3h29min30) e o bronze com Mariana Brugger (3h33min17).

A versão de 66 quilômetros teve como vencedora Carolina Weber (2h07min14), seguida por Camila Angulo (2h07min45) e Flavia Lorenzetti (2h10min41s). No masculino, Daniel Ferreira ganhou os 66 quilômetros com 1h52min09s375. A sequência teve Flávio Roberto Ferreira (1h52min09s542) e Walter Miguel Ribeiro (1h53min07s188).

Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, o L'Étape Brasil chegou ao Brasil em 2015 e é um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo.

- Estou impressionado com a paixão do ciclistas brasileiros que amam o ciclismo e amam o tour de France. Estou impressionado com tantas marcas que estão no evento, e muito impressionado com a organização por oferecer a todos os fãs de ciclismo no Brasil um evento com um nível alto de qualidade e organização - explicou o diretor da A.S.O., o francês Dara Rith.

Nova geração do triathlon na prova

Destaques da nova geração do esporte brasileiro, os paranaenses Gabrielle Lemes, Alice Tinelli, e Roberto Paulo Licheski vão disputar o percurso mais curto do L'Étape Brasil, neste domingo (26). Já Gabriel Lecheta fará os 104. Os quatro integram a Seleção Escolinha de Triathlon, time de alto rendimento criado para impulsionar talentos descobertos na Escolinha de Triathlon Formando Campeões.

O foco do time de Curitiba (PR) são as principais competições nacionais e internacionais. A prova em Campos do Jordão (SP) está no programa de treinos para os Jogos Sul-Americanos de Triathlon, no final do ano.

- Estou bem animada. Hoje a gente fez um pedaço do percurso, que é lindo. Será uma prova bem divertida, bem diferente do que a gente está acostumada a fazer, e acho que vai dar para ter um desempenho bem legal - revelou Gabrielle Lemes, campeã sul-americana júnior de triathlon em 2018.

- É um orgulho representar a Escolinha de Triathlon, que está com a gente desde quando começamos no esporte. Conseguir representar bem amanhã será um bom retorno para o projeto e para nós