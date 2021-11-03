Torneio 'raiz' de skate park terá medalhista olímpico e categoria inédita em Florianópolis

Crédito: Pedro Barros levanta o público com bela manobra durante o Red Bull Skate Generation, em Florianópolis (Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Desde 2015, o skate ganhou os holofotes mundiais, e o empoderamento feminino tem chacoalhado velhas estruturas. Atualizando-se a esse novo cenário, um dos mais icônicos eventos de skate park do mundo está de volta após seis anos. Em Florianópolis, meca da modalidade no Brasil, o Red Bull Skate Generation receberá astros e estrelas internacionais, entre os dias 9 a 11 de dezembro. Medalhista de prata em Tóquio, Pedro Barros é um dos embaixadores da competição. Realizada pela primeira vez em 2010, o Red Bull Skate Generation se tornou um marco na modalidade. Atletas de diversas gerações, como Sandro Dias, Bob Burnquist e Rony Gomes já passaram por lá, além do campeão em Tóquio Keegan Palmer e de grandes lendas do skate como Christian Hosoi e Jeff Grosso.

- É um evento que resgata as origens do skate e reúne grandes skatistas brasileiros e internacionais, de diferentes gerações. Ter a oportunidade de representar o retorno de um evento tão grandioso assim é motivo de muita alegria. Principalmente porque o skate segue em constante evolução. Esse ano em um formato ainda um pouco reduzido em razão da pandemia, mas trazendo a história de volta pra Floripa. A entrada da categoria feminina é mais um passo que damos. O evento mostra a importância da união e de apoiar e incentivar para que as categorias sigam crescendo cada vez mais - afirma Pedro Barros.

Já Yndiara Asp, que desde criança acompanhava as manobras e o clima único da competição, agora vai entrar em ação. Embaixadora e participante do evento, a catarinense quer reunir os principais nomes do esporte e aumentar ainda mais o espaço feminino no skate.

- Eu assisti a todas edições desde 2012. Me marcou muito quando vi a Lizzie Armanto participando. Ela era a única mulher no meio dos caras. Espero que esse ano seja muito especial e que possamos celebrar o skate com a mesma energia que ele sempre traz e contagia a todos em volta - afirma Yndi.

Nesta edição, três categorias estão confirmadas: ‘Under 21’, com skatistas de até 21 anos; ‘The 90’s’, com participantes entre 22 e 30 anos; e ‘OG’s’, cujos representantes possuem mais de 30 anos de idade. O evento será fechado ao público no local.