Torneio interclubes de bocha online leva lazer a atletas na pandemia

Crédito: Divulgação

Com as equipes ADD e SDPB-Barueri, ambas de São Paulo, o Rio Power Soccer reuniu 25 atletas para um inédito torneio online interclubes de bocha paralímpica, o Boccia Battle. A competição aconteceu durante o mês de agosto com os atletas conectados ao aplicativo que leva o nome do torneio - além de muito papo pelo WhatsApp.

Interatividade, diversão e frio na barriga como aquele que dá antes da entrada na quadra. Essas formam as principais sensações descritas pelos atletas.

- O torneio online possibilitou um momento de lazer em meio a essa pandemia que estamos passando. Muitos não se conheciam, foi um sopro de ânimo para todos que estão em casa há quase seis meses. Deu para matar um pouco a saudade da modalidade e reviver o clima de competitividade - comenta Melissa Macedo, técnica da classe BC3 do RJPS e idealizadora do torneio.

As palavras da Melissa se repetem nas avaliações de Panda Sene, técnico da ADD, e de Caio Oliveira, coordenador e técnico do SPDB-Barueri, parceiros neste torneio. Para Panda, a competição interclubes foi importante para mostrar que independente da classe, a bocha é uma modalidade de muito trabalho mental e que o jogo precisa ser muito pensado.

O Boccia Battle reproduz virtualmente as situações de jogo que acontecem em um jogo convencional com a presença dos atletas na cancha e isso traz para muitos atletas a ansiedade que sentem antes de seus jogos na câmara de chama.

- Embora o torneio tivesse como objetivo a interação entre os atletas, a vontade de vencer existe no sentimento de cada um. Pude perceber isso de um atleta que, atento para desempenhar um bom papel durante o jogo, cuidou dos mínimos detalhes, seguindo um ritual de preparação que atletas de alta performance carregam - conta Caio Oliveira, responsável pela modalidade na equipe de Barueri.

Entre os 25 participantes, tinham atletas novatos que nunca participaram de um jogo. Melissa Macedo cita o caso de Nathalia Brandão, que ainda nem conhece seus companheiros de equipe porque ingressou no Rio Power Soccer durante a pandemia, e o 2º Boccia Battle significou o retorno à modalidade.

O aplicativo veio para ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem. E no meio do caminho também surgem novas situações que só com o tempo e aprendendo uma nova forma de conhecer os atletas é que os técnicos vão saber lidar.

- Alguns atletas me mandavam mensagens perguntando sobre os outros atletas e isso era engraçado porque como técnico eu não sabia muito o que dizer, pois isso de "dar dicas" sobre os atletas antes dos jogos a gente faz presencial por conhecer como alguns jogam, mas virtual para eu como técnico era só torcer mesmo, esperando que se divertissem e pudesse interagir com outros atletas tendo as mesmas sensações de um jogo presencial - confessa Panda.

A competição terminou com o pódio (virtual), mas todos ganharam atletas, professores e as equipes de forma geral.

- Sem o trabalho dos professores e a dedicação deles com os atletas não seria possível a gente manter à prática esportiva com esse isolamento. Estão se reinventando e fazendo a diferença. Está lindo de acompanhar”, afirma Monica Dutra, Diretora do Rio Power Soccer.Confira os ganhadores:

SÉRIE OURO

1º lugar: Igor Barcellos (RJPS)

2º lugar: Lucas Araújo (RJPS)

3º lugar: Leandro Kdeira (SDPB-Barueri)

SÉRIE PRATA

1º lugar: Daniel Vizeu (RJPS)

2º lugar: Bryan Ribeiro (RJPS)

3º lugar: Joaquim Silva (RJPS)

SÉRIE BRONZE

1º lugar: Giovana Quadrado (ADD)

2º lugar: Natan Ribeiro (RJPS)