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Torneio de xadrez acontece neste Carnaval no Rio de Janeiro

Rio Chess Open 2022 vai contar com a presença de enxadristas estrangeiros e terá uma premiação de R$ 10 mil
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LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 15:05

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:05

O Rio Chess Open 2022, o principal campeonato de xadrez do Brasil, vai acontecer durante o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. O torneio começa nesta quinta-feira, dia 21, e vai até domingo, dia 24. O evento contará com enxadristas brasileiros e estrangeiros com uma premiação de até R$ 10 mil.> Jovem da selfie com astros do PSG em elevador detalha encontro 'surpresa' com Messi, Neymar & Cia.
O evento acontece no São de COnvenções do Novotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e terá representantes de mais de sete países. Além dos brasileiros, enxadristas da Itália, Argentina, Angola, Romênia, Uruguai e Paraguai.
Enxadristas como Lucas Cardoso, Isabella Conti, Alvaro Aranha, Vanessa Gazola, Grande Mestre Krikor Mekhitarian, Bernardo Sztokbant e entre outros.
O lance inicial do Rio Chess Open será feito pelo Paulo Gamine, deputado federal do Rio de Janeiro. Gamine começou a jogar xadrez aos cinco anos de idade no Tijuca Tênis Clube e, aos 14 anos, foi campeão carioca da categoria Sub-16.
Crédito: TroféudoRioChessOpen2022(Foto:Divulgação/InstagramRioChessOpen

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