Torneio de xadrez acontece neste Carnaval no Rio de Janeiro

O Rio Chess Open 2022, o principal campeonato de xadrez do Brasil, vai acontecer durante o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. O torneio começa nesta quinta-feira, dia 21, e vai até domingo, dia 24. O evento contará com enxadristas brasileiros e estrangeiros com uma premiação de até R$ 10 mil.> Jovem da selfie com astros do PSG em elevador detalha encontro 'surpresa' com Messi, Neymar & Cia.

O evento acontece no São de COnvenções do Novotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e terá representantes de mais de sete países. Além dos brasileiros, enxadristas da Itália, Argentina, Angola, Romênia, Uruguai e Paraguai.

Enxadristas como Lucas Cardoso, Isabella Conti, Alvaro Aranha, Vanessa Gazola, Grande Mestre Krikor Mekhitarian, Bernardo Sztokbant e entre outros.

O lance inicial do Rio Chess Open será feito pelo Paulo Gamine, deputado federal do Rio de Janeiro. Gamine começou a jogar xadrez aos cinco anos de idade no Tijuca Tênis Clube e, aos 14 anos, foi campeão carioca da categoria Sub-16.