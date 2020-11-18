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Torneio de golfe no Campo Olímpico homenageia Zumbi dos Palmares

Competição acontecerá nesta quinta-feira, no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 13:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:45

Crédito: Torneio nesta quinta, no campo da Rio-2016 (Divulgação
Visando a inclusão social no esporte, o Campo Olímpico do Golfe, no Rio de Janeiro, será sede da XIII Taça de Golfe Zumbi dos Palmares. O torneio acontecerá nesta quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra.
O tradicional evento espera reunir em torno de 45 golfistas de diversos clubes do Rio de Janeiro, entre os quais os alunos da Escola de Golfe de Japeri, atletas do Itanhangá, do Gávea Golfe, entre outros. O torneio será disputado na modalidade Duplas Best Ball, 18 buracos.
- A Taça Zumbi dos Palmares é organizada pelo Projeto Social Japeri de golfe e pela Federação estadual de golfe. Esse é o segundo ano que a Taça acontece aqui no Campo Olímpico. É uma honra para todos nós do COG participar dessa homenagem. O nível técnico dos atletas está cada vez mais alto. Acreditamos que é possível popularizar a prática de golfe no Brasil e para isso trabalhamos todos os dias. Esportes ao ar livre e em harmonia com a natureza são uma tendência mundial. Essa é nossa meta e caminho - comentou Patrick Amorim, diretor do Campo Olímpico de Golfe.
O ator e comediante Helio de La Peña será o convidado especial desse ano que entregará os troféus aos vencedores.

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