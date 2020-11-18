Torneio de golfe no Campo Olímpico homenageia Zumbi dos Palmares

O tradicional evento espera reunir em torno de 45 golfistas de diversos clubes do Rio de Janeiro, entre os quais os alunos da Escola de Golfe de Japeri, atletas do Itanhangá, do Gávea Golfe, entre outros. O torneio será disputado na modalidade Duplas Best Ball, 18 buracos.

- A Taça Zumbi dos Palmares é organizada pelo Projeto Social Japeri de golfe e pela Federação estadual de golfe. Esse é o segundo ano que a Taça acontece aqui no Campo Olímpico. É uma honra para todos nós do COG participar dessa homenagem. O nível técnico dos atletas está cada vez mais alto. Acreditamos que é possível popularizar a prática de golfe no Brasil e para isso trabalhamos todos os dias. Esportes ao ar livre e em harmonia com a natureza são uma tendência mundial. Essa é nossa meta e caminho - comentou Patrick Amorim, diretor do Campo Olímpico de Golfe.