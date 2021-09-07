Torben Grael reage e segue na briga pelo título Brasileiro com o Lady Lou em Ubatuba

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano - 12º Internacional Paint Ubatuba Sailing Festival - termina nesta terça-feira com as regatas finais começando a partir das 11h e a premiação dos campeões acontecendo logo após as disputas na sede do Ubatuba Iate Clube.

Além da classe ORC serão conhecidos os campeões do Brasil nas classes BRA-RGS e BRA-RGS Clássicos.

Nesta segunda-feira o início das disputas foi atrasado em três horas pela falta de vento e só começaram às 15h com a disputa de apenas uma regata.

Na classe ORC o barco Phoenix, do Iate Clube de Santos, venceu a terceira das quatro regatas realizadas e segue na ponta com três pontos perdidos já contando o descarte do pior resultado. O 4Z Phytoervas, também do ICS em Santos, ficou em segundo lugar e está na vice-liderança com cinco pontos.

O Avohai, de Lars Grael, do Iate Clube do Rio de Janeiro, chegou em terceiro nesta segunda-feira e também é o terceiro no geral com oito pontos. O Bicho Grilo, do Clube Naval de Charitas, em Niterói (RJ) é o quarto no geral seguido pelo Rudá, da Marina Supmar e Clube Internacional de Regatas, de Guarujá (SP) e Santos (SP).

"Vento bem fraco, recuperamos de uma largada ruim acertando um bordo para a direita o que nos colocou em uma situação boa no contra-vento e depois com as dificuldades do barco ficamos em terceiro lugar que é próximo do limite do barco nessa condição e estamos em terceiro no geral," disse Lars Grael que está sempre disputando o Ubatuba Sailing Festival: "Sou suspeito para falar pois adoro Ubatuba é um lugar que respira vela, sempre é acolhida é a melhor possível aqui no Ubatuba Iate Clube. É um excelente evento, organização impecável , ABVO faz um trabalho bem feito com número de barcos significativo e acho que esse campeonato a cada ano vai angariar mais inscrições, mais barcos, pois vale a pena estar aqui".

Na BRA-RGS, o barco Lady Lou, de 1969, comandado por Torben Grael, venceu a primeira regata da competição e está em segundo no geral na cola do Bruschetta, de Evandro Csordas e de Maurício Santa Cruz, tetracampeão mundial com o barco e com cinco títulos mundiais como velejador.

"Foi bom que conseguimos realizar uma regata, demorou a entrar o vento, mas ele entrou um pouquinho e depois foi diminuindo. Foi um dia bom pra gente, conseguimos vencer pela primeira vez e estamos na disputa com o Bruschetta com um pouco de vantagem para eles pois o desempate é a regata longa (regata de percurso no sábado) que eles venceram .Vai depender de amanhã, mas os favoritos são eles", disse o bicampeão olímpico que deu sua expectativa para o dia final: "Difícil fazer uma tática pois nosso barco é de 50 pés, o deles é de 24 , bem menor, são regatas que fazemos longe um do outro e tem o tempo corrigido que vai decidir. Hoje nós largamos bem e ontem eles largaram bem e isso fez a diferença. Na regata longa estavamos bem, mas pegamos um buraco na chegada e acabamos perdendo. O Campeonato está aberto, mas com vantagem para eles. Eles têm um barco bem levinho que se comporta bem nessa condição de vento mais fraco com onda e o nosso é mais pesado e sofre um pouco nessas condições", apontou Torben que venceu ano passado no Ubatuba Sailing Festival com o mesmo Lady Lou, barco construído na Califórnia em 1969, que chegou ao Brasil em 1970 e pelo qual é o quinto ou sexto dono. Ele realizou uma reforma que ficou pronta em 2010 e adora velejar nele: "Temos curtido bastante quando estamos à bordo. Não é sempre, mas é um barco diferente dos mais modernos, pro tamanho dele ele tem menos espaço, é mais estreito, mais fino, mas gostamos muito dele".

Resultados Acumulado Geral (Mais resultados no site http://ubatubaiateclube.com.br/ubatubasailingfestival/#doctos)

ORC

1 - Phoenix - 3 pontos perdidos2- 4Z Phytoervas - 5 pp3 - Avohai - 84 - Bicho Grilo - 135 - Rudá - 146 - Asbar IV - 187 - Loyalty 06 - 198 - Bravo - 25 9 - Argos - 26,5010 - Maestrale Due - 2711 - Caballo Loco - 2812 - Asbar II - 28,50 13 - Zorro - 3314 - Montecristo - 39 15 - Tanuki- 4216 - MyBoy - 4717 - Beiramar - 52

BRA-RGS

1 - Bruschetta - 42 - Lady Lou - 63 - Beleza Pura - 114 - Kameha Meha - 155 - Bravo 1 - 156 - Mais Rabugento - 167 - BL3 Urca - 188 - Lucnan - 279 - Tuchaua - 3310 - Iguinho de Mamae - 3511 - Kamaiurá - 3512 - +Bakanna - 4013 - Criloa - 4714 - Astericus - 4915 - Malagueta 4 - 4916 - Baforada3 - 5017 - Blue Peace - 52

Bico de Proa