Top Rank garante revanche olímpica para Esquiva Falcão contra japonês

Ainda sem data definida, a revanche do brasileiro Esquiva Falcão contra o japonês Ryota Murata foi confirmada nesta quarta-feira pela Top Rank, empresa que promove as lutas do brasileiro. A disputa pelo cinturão dos pesos médios (até 72 kg) pode acontecer dentro de nove meses, caso ambos vençam seus adversários.
O brasileiro ainda tem pela frente o mexicano Jonathan Tavira, no dia 28 de julho, em Kissimmee, nos Estados Unidos. Em caso de vitória, o próximo compromisso será co-main event (segunda luta principal) do combate de Ryota Murata no MGM Grand ou Mandalay Bay em 20 de outubro. Esquiva Falcão tem 20 lutas no cartel e 20 vitórias (14 por nocaute). O brasileiro treina em Riverside, nos Estados Unidos, com Robert Garcia.
O Ryota Murata agora não pode mais fugir como fez das últimas vezes. Mas antes preciso confirmar a todos que estou pronto para ser o grande campeão dos médios contra o Tavira no fim do mês e depois em Las Vegas em outubro contou Esquiva Falcão.
O staff de Esquiva já trabalha com a possibilidade da luta contra Ryota Murata desde o início de 2018, mas o japonês tem evitado o combate.
Com essa declaração do Bob Arum podemos seguir nosso projeto de conquistar o título mundial com o Esquiva. Ele está no melhor de sua carreira, segundo o treinador Robert Garcia, então agora vamos aguardar o resultado dessa luta dia 28 de julho, e então acredito que mais uma dia 20 de outubro em Las Vegas, e finalmente a tão sonhada disputa pelo título mundial explicou Sérgio Batarelli, manager de Esquiva Falcão.