Top Rank garante revanche olímpica para Esquiva Falcão contra japonês

Ainda sem data definida, a revanche do brasileiro Esquiva Falcão contra o japonês Ryota Murata foi confirmada nesta quarta-feira pela Top Rank, empresa que promove as lutas do brasileiro. A disputa pelo cinturão dos pesos médios (até 72 kg) pode acontecer dentro de nove meses, caso ambos vençam seus adversários.

O capixaba Esquiva Falcão está invicto no boxe profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

O brasileiro ainda tem pela frente o mexicano Jonathan Tavira, no dia 28 de julho, em Kissimmee, nos Estados Unidos. Em caso de vitória, o próximo compromisso será co-main event (segunda luta principal) do combate de Ryota Murata no MGM Grand ou Mandalay Bay em 20 de outubro. Esquiva Falcão tem 20 lutas no cartel e 20 vitórias (14 por nocaute). O brasileiro treina em Riverside, nos Estados Unidos, com Robert Garcia.

 O Ryota Murata agora não pode mais fugir como fez das últimas vezes. Mas antes preciso confirmar a todos que estou pronto para ser o grande campeão dos médios contra o Tavira no fim do mês e depois em Las Vegas em outubro  contou Esquiva Falcão.

O staff de Esquiva já trabalha com a possibilidade da luta contra Ryota Murata desde o início de 2018, mas o japonês tem evitado o combate.