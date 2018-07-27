Top Rank garante luta de Esquiva pelo cinturão dos médios em 2019

O brasileiro Esquiva Falcão já está em Kissimmee (EUA) para sua 21ª luta como profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

O capixaba Esquiva Falcão já está em Kissimmee, nos Estados Unidos, para sua 21ª luta no boxe profissional. O medalhista olímpico enfrenta o mexicano Jonathan Tavira neste sábado (28), às 23 horas.

Nesta quinta-feira (26), o atleta participou da coletiva de imprensa junto com os outros destaques do card principal do Kissimmee Civic Center. O main event será Christopher Diaz (Porto Rico) x Masayuki Ito (Japão), pelo título júnior dos leves da WBA.

Bob Arum, CEO da Top Rank, promotora das lutas de Esquiva Falcão, garantiu que o brasileiro vai disputar o cinturão dos médios em 2019 contra Ryota Murata, detentor do título da WBA. ''Ele é um dos lutadores mais populares do Brasil...Agora, em algum momento do próximo ano, ele vai disputar o título''.

A luta será feita em nove meses, caso os dois vençam seus próximos oponentes.

Depois da luta de sábado, em caso de vitória, o brasileiro faz o co-main event (segunda luta principal) do combate de Ryota Murata no MGM Grand ou Mandalay Bay em 20 de outubro. O staff de Esquiva Falcão já trabalha com a possibilidade da luta contra Ryota Murata desde o início de 2018.