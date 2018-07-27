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Top Rank garante luta de Esquiva pelo cinturão dos médios em 2019

A informação foi dada na coletiva de imprensa do capixaba, que entra no ringue neste sábado para sua 21ª luta profissional

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 13:11
O brasileiro Esquiva Falcão já está em Kissimmee (EUA) para sua 21ª luta como profissional Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
O capixaba Esquiva Falcão já está em Kissimmee, nos Estados Unidos, para sua 21ª luta no boxe profissional. O medalhista olímpico enfrenta o mexicano Jonathan Tavira neste sábado (28), às 23 horas.
Nesta quinta-feira (26), o atleta participou da coletiva de imprensa junto com os outros destaques do card principal do Kissimmee Civic Center. O main event será Christopher Diaz (Porto Rico) x Masayuki Ito (Japão), pelo título júnior dos leves da WBA.
Bob Arum, CEO da Top Rank, promotora das lutas de Esquiva Falcão, garantiu que o brasileiro vai disputar o cinturão dos médios em 2019 contra Ryota Murata, detentor do título da WBA. ''Ele é um dos lutadores mais populares do Brasil...Agora, em algum momento do próximo ano, ele vai disputar o título''.
A luta será feita em nove meses, caso os dois vençam seus próximos oponentes.
Depois da luta de sábado, em caso de vitória, o brasileiro faz o co-main event (segunda luta principal) do combate de Ryota Murata no MGM Grand ou Mandalay Bay em 20 de outubro. O staff de Esquiva Falcão já trabalha com a possibilidade da luta contra Ryota Murata desde o início de 2018.
''Todas as lutas que se aproximam do cinturão são importantes e duras. Sempre entro preparado na luta com foco no adversário e não no cinturão. Minha regra é: entrou, lutou e ganhou. Com o passar dos anos estou entrando ainda mais concentrado nas lutas. Estou ficando mais experiente também'', disse Esquiva Falcão, invicto na carreira.

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