Títulos e invencibilidade: Hugo Calderano chega embalado ao Mundial de tênis de mesa

Quarto colocado do ranking mundial, Hugo Calderano iniciará na quarta-feira a disputa do Campeonato Mundial de tênis de mesa embalado pela recente conquista de títulos e uma invencibilidade de quase quatro meses. A competição será realizada em Houston, nos Estados Unidos, com eventos individuais e de duplas. Hugo está invicto desde o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, melhor resultado histórico do Brasil na competição. Primeiro, conquistou o inédito título do WTT Star Contender Doha, em setembro. No mês seguinte, liderou seu novo clube, o Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia, na classificação para as quartas de final da Champions League, vencendo todos os cinco jogos que disputou.

O feito mais recente aconteceu há uma semana, quando foi campeão individual do Campeonato Pan-Americano, em Lima, no Peru. De quebra, o carioca de 25 anos subiu uma posição e aparece nesta terça em quarto lugar no ranking mundial, algo inédito para um atleta das Américas.

Em Houston, Hugo defenderá uma escrita em Mundiais: desde a sua primeira participação, sempre superou o resultado alcançado na edição anterior. Em 2019, na Hungria, o carioca chegou às oitavas de final, parando apenas no chinês Ma Long, que viria a conquistar o título.

Além do bom momento e do histórico positivo, Hugo terá a seu favor importantes ausências de adversários diretos, como o próprio Ma Long e o também chinês Xu Xin, números dois e três do mundo, respectivamente. Assim, o brasileiro será o terceiro cabeça de chave da competição.

- Estou jogando em um nível muito acima do que estava em 2019. Vou ser o terceiro cabeça de chave e o evento não vai ter as presenças do Ma Long e do Xu Xin. Isso abre bastante o caminho. Chego com mais chances de brigar por uma medalha por todos esses fatores - afirmou.

Por ser o terceiro favorito, Hugo estreará no Mundial de Houston apenas na segunda rodada, na quarta-feira, em horário ainda a ser divulgado. Seu adversário sairá da partida entre o português João Monteiro (77º) e o portorriquenho Brian Afanador (93º).

Além de Hugo, outros seis brasileiros disputarão o Mundial: Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Thiago Monteiro, no masculino, e Bruna Takahashi e Caroline Kumahara, no feminino.

Pela primeira vez, um Mundial de tênis de mesa será realizado nas Américas. A competição terá disputas individuais (masculinas e femininas) e de duplas (masculinas, femininas e mistas) de 23 a 29 de novembro.

Todos os torneios acontecerão em sistema eliminatório, com até 128 participantes nas chaves individuais e 64 nas de duplas, sem disputa de terceiro lugar. Nesta edição, não haverá qualifying.

O Mundial terá transmissão ao vivo pelo site do WTT e também em seu canal no YouTube.