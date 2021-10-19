Time Petrobras anuncia foco em promessas do esporte olímpico

A Petrobras anunciou uma nova edição do Time Petrobras, dessa vez com o objetivo de patrocinar atletas com potencial olímpico, mas que ainda não contam com grande visibilidade. A marca explicou que quer contribuir para o desenvolvimento de talentos promissores que carecem de patrocínio para alcançar índice olímpico. "A cada ciclo olímpico, a companhia revisa sua atuação, buscando sempre aliar os resultados do patrocínio ao seu propósito de contribuir para a sociedade. A companhia agradece a dedicação dos 22 atletas de alto rendimento do Time Petrobras 2021, que a cada competição construíram histórias de sucesso e superação. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, conquistaram 11 medalhas para o Brasil, encerrando com grande orgulho mais um ciclo olímpico", informou a empresa.