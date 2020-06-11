Time de Calderano vira, vai à final e tentará bicampeonato da Bundesliga

Crédito: Divulgação/ITTF

De volta às competições após três meses devido à pandemia do novo coronavírus, Hugo Calderano ajudou sua equipe, o Liebherr Ochsenhausen, a buscar uma grande virada por 3 jogos a 2 sobre Borussia Düsseldorf, pela semifinal da Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa, nesta quinta-feira.

No domingo, às 9h (de Brasília), o time do carioca de 23 anos defenderá o título nacional diante de Saarbrücken, em uma reedição da final da temporada passada - na ocasião, Ochsenhausen levou o título ao vencer por 3 a 0. A decisão terá transmissão ao vivo em hugocalderano.com.

A semifinal desta quinta foi muito disputada, com direito a grande rivalidade, já que ambas as equipes fizeram duelos decisivos e emocionantes nos últimos anos. Düsseldorf saiu em vantagem ao abrir 2 a 0, mas viu Ochsenhausen reagir, mesmo fora de casa, para buscar a virada.

Sexto colocado do ranking mundial, Hugo foi duas vezes à mesa: primeiro, foi superado pelo sueco Kristian Karlsson (24º) por 3 sets a 1 (8/11, 11/6, 13/15 e 8/11); depois, em uma grande partida, marcada pelo alto nível técnico, bateu o alemão Timo Boll (10º), ex-líder do ranking mundial, por 3 a 2 (11/9, 9/11, 13/11, 4/11 e 11/8).

Para realizar os playoffs com a devida segurança sanitária, a Bundesliga teve de fazer uma série de ajustes, do protocolo de jogo ao sistema de disputa dos confrontos. A semifinal passou de uma melhor de três para um duelo único apenas com partidas individuais, eliminando a possibilidade de um jogo de duplas, para reduzir o contato entre os atletas.

Além disso, as semifinais e a decisão são disputadas sem a presença de público. No protocolo de jogo, houve mudanças como o veto a cumprimentos com toque e também o fim das trocas de lado na mesa.