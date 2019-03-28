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Tifanny minimiza polêmica com Bernardinho: "Não fez isso de maldade"

Técnico do Sesc-RJ fez comentário sobre a jogadora trans durante duelo pela Superliga Geminina: "Um homem é f*", disse

Publicado em 28 de Março de 2019 às 14:43

Publicado em 

28 mar 2019 às 14:43
Chega de polêmica. Essa é a postura da oposta Tifanny, atleta transexual que atua no Sesi Bauru. A atleta colocou panos quentes na polêmica com o consagrado técnico Bernardinho, que comanda o Sesc-RJ, que pediu desculpas após ser flagrado chamando a jogadora de homem na partida entre Sesc-RJ e Sesi-Bauru, que terminou com a eliminação da equipe carioca da Superliga feminina.
A atleta transexual Tifanny é destaque do Bauru Crédito: Neide Carlos/Vôlei Bauru
O comentário foi feito quando jogadora marcou ponto. Bernardinho não se conteve e disparou: "Um homem é f*". A reação do técnico foi flagrada pela transmissão da TV.
> Após ser flagrado chamando Tiffany de 'homem', Bernardinho se desculpa
Em entrevista ao Globoesporte.com, Tifanny afirmou que a declaração de Bernardinho não teve a intenção de ofendê-la.
 
Quando eu vi o vídeo, eu já percebi que ele mencionou sobre o meu gesto técnico, que isso eu aprendi e não tem como esquecer, eu vou sempre fazer esse movimento. Eu também sou treinada por um treinador que foi da seleção masculina, o Anderson, e ele nos ensina a fazer esse movimento mais forte, para usar a mão de fora
Tifanny - jogadora trans de vôlei
O vídeo com o comentário de Bernardinho foi publicado no Instagram de uma equipe de vôlei paulista que sempre levantou a bandeira da inclusão no esporte e da causa LGBTQI. Veja o vídeo: 
 
 
Tifanny Abreu e Bernardinho Crédito: Divulgação/Sesi Bauru e Divulgação/CBV
"Eu acho que o Bernardo pode ter sido infeliz no comentário, mas ele só se referiu ao meu gesto técnico, em nenhum momento ele se referiu a mim com desrespeito e preconceito. Logo após a partida o Bernardo nos conversamos, ele tem o meu respeito, eu tenho o respeito dele. Eu acredito que ele não fez isso de maldade. Está tudo bem entre eu e o Bernardo", afirmou Tifanny ao Globoesporte.com.

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