Tifanny minimiza polêmica com Bernardinho: "Não fez isso de maldade"

Chega de polêmica. Essa é a postura da oposta Tifanny, atleta transexual que atua no Sesi Bauru. A atleta colocou panos quentes na polêmica com o consagrado técnico Bernardinho, que comanda o Sesc-RJ, que pediu desculpas após ser flagrado chamando a jogadora de homem na partida entre Sesc-RJ e Sesi-Bauru, que terminou com a eliminação da equipe carioca da Superliga feminina.

A atleta transexual Tifanny é destaque do Bauru Crédito: Neide Carlos/Vôlei Bauru

O comentário foi feito quando jogadora marcou ponto. Bernardinho não se conteve e disparou: "Um homem é f*". A reação do técnico foi flagrada pela transmissão da TV.

Em entrevista ao Globoesporte.com, Tifanny afirmou que a declaração de Bernardinho não teve a intenção de ofendê-la.





Quando eu vi o vídeo, eu já percebi que ele mencionou sobre o meu gesto técnico, que isso eu aprendi e não tem como esquecer, eu vou sempre fazer esse movimento. Eu também sou treinada por um treinador que foi da seleção masculina, o Anderson, e ele nos ensina a fazer esse movimento mais forte, para usar a mão de fora Tifanny - jogadora trans de vôlei

O vídeo com o comentário de Bernardinho foi publicado no Instagram de uma equipe de vôlei paulista que sempre levantou a bandeira da inclusão no esporte e da causa LGBTQI. Veja o vídeo:









Tifanny Abreu e Bernardinho Crédito: Divulgação/Sesi Bauru e Divulgação/CBV