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Thiago Pereira lança piscinas em Florianópolis para ensino de natação

O medalhista olímpico Thiago Pereira é o mais novo parceiro da SwimFloripa, depois da aquisição de duas novas piscinas localizadas no bairro de Jurerê, em Florianópolis (SC)...
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Publicado em 

25 ago 2021 às 18:55

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:55

Crédito: Divulgação
O medalhista olímpico Thiago Pereira é o mais novo parceiro da SwimFloripa, depois da aquisição de duas novas piscinas localizadas no bairro de Jurerê, em Florianópolis (SC). O local fará parte de um projeto apadrinhado pelo nadador, medalha de prata em Londres-2012 e dono do maior número de medalhas pan-americanas da história.
O evento inaugural está marcado para o dia 11 de setembro e contará com a presença de Thiago Pereira, além dos sócios do projeto: Eduardo Deboni e Mateus Ribeiro.
A SwimFloripa atenderá desde as primeiras experiências com os bebês de 6 meses, crianças e adultos que sempre tiveram o desejo de aprender a nadar, até atletas que necessitam de local para treinamento competitivo ou para lazer.
- Meu primeiro projeto relacionado a aprendizados na natação aqui em Floripa, Jurerê, um lugar que eu gosto muito. Eu acho que o importante é continuarmos fomentando a natação pelo Brasil todo, vale lembrar a importância também da prática do esporte, não só pela saúde mas em relação a afogamentos que hoje é uma das principais causas de morte em nosso País - comentou Thiago Pereira.
- É muito importante as crianças aprenderem a nadar e também deixar o legado de toda a minha carreira, iniciar essa molecada mais nova, espero que seja o primeiro de muitos, com muito sucesso - completou o medalhista olímpico.
O complexo conta com a Metodologia de Ensino Gustavo Borges e com seus materiais pedagógicos exclusivos, que permitem o acompanhamento do aluno em cada fase da aprendizagem.
- Acreditamos na educação por meio da natação. Com uma metodologia de ensino pedagógico, os resultados são entregues ao longo de períodos avaliativos, desenvolvendo comportamentos e valores virtuosos aliados ao processo de ensino da natação. Um processo de conquistas que auxilia nos desempenhos escolares, possibilitamos que crianças e jovens cresçam com experiências e ideais promovidos pelo esporte - disse Mateus Ribeiro.
A imagem do Thiago Pereira incorpora os valores olímpicos do esporte na nossa sociedade, segundo Mateus Ribeiro, que a credita que sua presença na SwimFloripa marca a excelência do serviço oferecido.
- Com duas piscinas cobertas e aquecidas, o projeto atenderá atividades de natação, hidroginástica e treinamento. Todas separados por espaços determinados e vagas limitadas em cada períodos do dia - finalizou Mateus.

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