Thiago Pereira lança piscinas em Florianópolis para ensino de natação

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O medalhista olímpico Thiago Pereira é o mais novo parceiro da SwimFloripa, depois da aquisição de duas novas piscinas localizadas no bairro de Jurerê, em Florianópolis (SC). O local fará parte de um projeto apadrinhado pelo nadador, medalha de prata em Londres-2012 e dono do maior número de medalhas pan-americanas da história.

O evento inaugural está marcado para o dia 11 de setembro e contará com a presença de Thiago Pereira, além dos sócios do projeto: Eduardo Deboni e Mateus Ribeiro.

A SwimFloripa atenderá desde as primeiras experiências com os bebês de 6 meses, crianças e adultos que sempre tiveram o desejo de aprender a nadar, até atletas que necessitam de local para treinamento competitivo ou para lazer.

- Meu primeiro projeto relacionado a aprendizados na natação aqui em Floripa, Jurerê, um lugar que eu gosto muito. Eu acho que o importante é continuarmos fomentando a natação pelo Brasil todo, vale lembrar a importância também da prática do esporte, não só pela saúde mas em relação a afogamentos que hoje é uma das principais causas de morte em nosso País - comentou Thiago Pereira.

- É muito importante as crianças aprenderem a nadar e também deixar o legado de toda a minha carreira, iniciar essa molecada mais nova, espero que seja o primeiro de muitos, com muito sucesso - completou o medalhista olímpico.

O complexo conta com a Metodologia de Ensino Gustavo Borges e com seus materiais pedagógicos exclusivos, que permitem o acompanhamento do aluno em cada fase da aprendizagem.

- Acreditamos na educação por meio da natação. Com uma metodologia de ensino pedagógico, os resultados são entregues ao longo de períodos avaliativos, desenvolvendo comportamentos e valores virtuosos aliados ao processo de ensino da natação. Um processo de conquistas que auxilia nos desempenhos escolares, possibilitamos que crianças e jovens cresçam com experiências e ideais promovidos pelo esporte - disse Mateus Ribeiro.

A imagem do Thiago Pereira incorpora os valores olímpicos do esporte na nossa sociedade, segundo Mateus Ribeiro, que a credita que sua presença na SwimFloripa marca a excelência do serviço oferecido.