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Thiago Pereira amplia atuação fora do esporte e vira sócio de suplemento

Prata em Londres e maior medalhista pan-americano se aventurou em novo negócio
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 16:45
Medalhista olímpico em Londres-2012 nos 200m medley e maior medalhista pan-americano da história, o ex-nadador Thiago Pereira se aposentou após a Rio-2016 e desde então investe em negócios dentro e fora do esporte. O mais novo desafio é a entrada no mercado de inovação e bem-estar. Ele se uniu à NOVVO como sócio ao lado do empresário pernambucano Felipe Rebelatto.
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O atleta de Volta Redonda (RJ), que nas Olimpíadas de Londres bateu a lenda Michael Phelps, já deu nome para competições de natação como o Troféu TP, esteve ao lado players do segmento startups ligadas ao fomento ao desporto e desde 2019 é o sócio da 2points, que organiza ao lado da Senna Brands o Troféu Ayrton Senna de Kart, além de fazer ativações com marcas como Prevent Sênior.
Segundo Thiago Pereira, o produto é inovador e deve ser referência no mercado nacional em pouco tempo, já que ajuda na manutenção do organismo, na redução da absorção de gordura, repõe vitaminas, estimula a eficiência do sistema imunológico e atua como antioxidante, evitando o desgaste no organismo.
- O NOVVO faz com que as pessoas acordem bem no dia seguinte para dar continuidade ao seu dia e, no caso dos atletas, nos treinos. A gente sabe que os atletas têm vida social e não só dentro do esporte. Isso os ajuda a se manterem produtivos, treinar e se exercitar, além de manterem-se em dia com as rotinas - disse Thiago.
Considerada livre do antidoping, a fórmula possui múltiplas funcionalidades, por isso é chamada de super-suplemento. Outros benefícios são o auxílio na manutenção dos níveis de colesterol, na produção de colágeno, no correto funcionamento do intestino, do sistema imune, no metabolismo energético, e ser fonte de vitaminas essenciais para a manutenção do organismo.
As ativações começaram na semana retrasada com o primeiro teste de distribuição no Camarote Allegria da Sapucaí.
- Muitas pessoas disseram que conseguiram curtir os sete dias de carnaval sem se preocupar com o dia seguinte, sem acordar mal, dispostos a se divertir ainda mais - disse Rebelatto.
Crédito: ThiagoPereiravirousóciodosuplementoNOVVO(Foto:Divulgação

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