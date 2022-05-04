Thiago Pereira amplia atuação fora do esporte e vira sócio de suplemento

Medalhista olímpico em Londres-2012 nos 200m medley e maior medalhista pan-americano da história, o ex-nadador Thiago Pereira se aposentou após a Rio-2016 e desde então investe em negócios dentro e fora do esporte. O mais novo desafio é a entrada no mercado de inovação e bem-estar. Ele se uniu à NOVVO como sócio ao lado do empresário pernambucano Felipe Rebelatto.

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O atleta de Volta Redonda (RJ), que nas Olimpíadas de Londres bateu a lenda Michael Phelps, já deu nome para competições de natação como o Troféu TP, esteve ao lado players do segmento startups ligadas ao fomento ao desporto e desde 2019 é o sócio da 2points, que organiza ao lado da Senna Brands o Troféu Ayrton Senna de Kart, além de fazer ativações com marcas como Prevent Sênior.

Segundo Thiago Pereira, o produto é inovador e deve ser referência no mercado nacional em pouco tempo, já que ajuda na manutenção do organismo, na redução da absorção de gordura, repõe vitaminas, estimula a eficiência do sistema imunológico e atua como antioxidante, evitando o desgaste no organismo.

- O NOVVO faz com que as pessoas acordem bem no dia seguinte para dar continuidade ao seu dia e, no caso dos atletas, nos treinos. A gente sabe que os atletas têm vida social e não só dentro do esporte. Isso os ajuda a se manterem produtivos, treinar e se exercitar, além de manterem-se em dia com as rotinas - disse Thiago.

Considerada livre do antidoping, a fórmula possui múltiplas funcionalidades, por isso é chamada de super-suplemento. Outros benefícios são o auxílio na manutenção dos níveis de colesterol, na produção de colágeno, no correto funcionamento do intestino, do sistema imune, no metabolismo energético, e ser fonte de vitaminas essenciais para a manutenção do organismo.

As ativações começaram na semana retrasada com o primeiro teste de distribuição no Camarote Allegria da Sapucaí.

- Muitas pessoas disseram que conseguiram curtir os sete dias de carnaval sem se preocupar com o dia seguinte, sem acordar mal, dispostos a se divertir ainda mais - disse Rebelatto.