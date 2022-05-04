Thiago Paulino busca índice para Mundial e Parapan no arremesso de peso

Um dos principais nomes do atletismo paralímpico do Brasil, Thiago Paulino, atleta do arremesso de peso, busca nesta semana alcançar os índices para o Campeonato Mundial de Paris e para o Parapan-Americano de Santiago, ambos marcados para 2023.

+ Gabriel Medina elogia estreante João Chumbinho na WSL: ‘Gostaria de ter surfado com ele no Tour’

O atleta está confirmado para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, marcado para acontecer nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – CTPB, em São Paulo (SP). A competição começará nesta quinta-feira.

- Chego para este Campeonato Brasileiro com a melhor expectativa possível. Estou muito bem física e tecnicamente, o que me dá ainda mais confiança de que tenho condições de alcançar logo os índices para o Mundial e para os Jogos Parapan-Americanos. O foco é esse - afirmou Thiago Paulino, que levou a medalha de bronze no arremesso de peso classe F57 (atletas que competem em cadeira de rodas com sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações) durante os Jogos Paralímpicos, no ano passado.

Para assegurar o seu lugar no Mundial de Paris, Thiago Paulino necessita alcançar o índice A, estabelecido pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que é de 14,87 m. Caso a marca não seja obtida, a classificação poderá ser via ranking nacional, com data-limite a ser definida pela entidade.

Parte da confiança em garantir agora um lugar no Mundial e no Parapan se deve também ao bom início de temporada do integrante do Time Ajinomoto em 2022, após a vitória na 1ª etapa do Circuito Caixa, quando venceu sua prova com a marca de 14,25 m, no mês de março.

- Considerando que é início de temporada, a marca foi muito boa. Estávamos ainda na base, que é um período em que trabalhamos com cargas mais altas, então é totalmente normal que eu estivesse um pouco mais travado. A tendência é que de agora em diante essa marca melhore gradativamente - explica Thiago.

Por isso, o arremessador entende que participar das duas grandes competições de 2023 será fundamental na caminhada para os Jogos de Paris, em 2024.

- Estamos muito confiantes no trabalho que vem sendo desenvolvido para a Paralimpíada. O primeiro passo é conquistar as vagas para o Mundial e para o Parapan, que nos darão uma resposta do que fazer exatamente visando os Jogos de Paris, nosso principal objetivo - afirma o atleta do Time Ajinomoto.