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Thiago Paulino busca índice para Mundial e Parapan no arremesso de peso

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio será um dos destaques do Campeonato Brasileiro, que começa quinta-feira no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 17:40
Um dos principais nomes do atletismo paralímpico do Brasil, Thiago Paulino, atleta do arremesso de peso, busca nesta semana alcançar os índices para o Campeonato Mundial de Paris e para o Parapan-Americano de Santiago, ambos marcados para 2023.
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O atleta está confirmado para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, marcado para acontecer nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – CTPB, em São Paulo (SP). A competição começará nesta quinta-feira.
- Chego para este Campeonato Brasileiro com a melhor expectativa possível. Estou muito bem física e tecnicamente, o que me dá ainda mais confiança de que tenho condições de alcançar logo os índices para o Mundial e para os Jogos Parapan-Americanos. O foco é esse - afirmou Thiago Paulino, que levou a medalha de bronze no arremesso de peso classe F57 (atletas que competem em cadeira de rodas com sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações) durante os Jogos Paralímpicos, no ano passado.
Para assegurar o seu lugar no Mundial de Paris, Thiago Paulino necessita alcançar o índice A, estabelecido pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que é de 14,87 m. Caso a marca não seja obtida, a classificação poderá ser via ranking nacional, com data-limite a ser definida pela entidade.
Parte da confiança em garantir agora um lugar no Mundial e no Parapan se deve também ao bom início de temporada do integrante do Time Ajinomoto em 2022, após a vitória na 1ª etapa do Circuito Caixa, quando venceu sua prova com a marca de 14,25 m, no mês de março.
- Considerando que é início de temporada, a marca foi muito boa. Estávamos ainda na base, que é um período em que trabalhamos com cargas mais altas, então é totalmente normal que eu estivesse um pouco mais travado. A tendência é que de agora em diante essa marca melhore gradativamente - explica Thiago.
Por isso, o arremessador entende que participar das duas grandes competições de 2023 será fundamental na caminhada para os Jogos de Paris, em 2024.
- Estamos muito confiantes no trabalho que vem sendo desenvolvido para a Paralimpíada. O primeiro passo é conquistar as vagas para o Mundial e para o Parapan, que nos darão uma resposta do que fazer exatamente visando os Jogos de Paris, nosso principal objetivo - afirma o atleta do Time Ajinomoto.
Crédito: ThiagoPaulinobuscaíndiceparaMundialeParapannoarremessodepeso(Foto:Divulgação/Ajinomoto

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