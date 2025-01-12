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Thiago Monteiro desperdiça match points, permite virada e cai no Aberto da Austrália

Monteiro somou seu oitavo revés consecutivo em Grand Slam e continua sem conseguir vencer Nishikori, perdendo os dois confrontos que fez até hoje contra o nipônico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2025 às 10:55

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 10:55

O brasileiro Thiago Monteiro sentiu o gostinho da vitória na sua estreia do Aberto da Austrália, mas a deixou escapar ao perder dois match points e permitir a virada do japonês Kei Nishikori por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 7/6 (7/4), 5/7, 2/6 e 3/6, em 4h06min de partida. O número 106 ainda reclamou de dores e precisou de atendimento médico.
Thiago Monteiro teve um match point contra Nishikori, mas não converteu e acabou perdendo de virada
Thiago Monteiro teve um match point contra Nishikori, mas não converteu e acabou perdendo de virada Crédito: Reuters/Folhapress
Monteiro somou seu oitavo revés consecutivo em Grand Slam e continua sem conseguir vencer Nishikori, perdendo os dois confrontos que fez até hoje contra o japonês. Sua última vitória em um dos quatro principais torneios do circuito foi em 2022, no US Open, diante do eslovaco Alex Molcan.
Já o japonês aguarda o vencedor da partida entre o americano Tommy Paul e o australiano Christopher OConnel para conhecer seu adversário na próxima fase. Nishikori já chegou às quartas de final em quatro oportunidades no Aberto da Austrália, sua melhor colocação até o momento.
Na partida, Thiago Monteiro impôs um ritmo forte, com saques certeiros e conseguiu a primeira quebra de serviço no quinto game. Assim que ficou à frente do placar, não saiu mais e administrou a vantagem até confirmar a vitória no set inicial por 6/4.

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A partida continuou equilibrada, mas o brasileiro parecia estar mais concentrado, tanto que se manteve calmo no tie-break e aproveitou dos erros do rival para vencer por 7/4, em um segundo set sem quebras.
No começo do terceiro set, um susto: Monteiro precisou evitar sete break points para confirmar o serviço, mas tudo levava a crer que a vitória seria do brasileiro. Quando estava vencendo por 5/4, ele teve duas oportunidades de fechar a partida, mas Nishikori reagiu, suportou a pressão e virou, vencendo por 7/5.
No quarto set, a maré virou. Monteiro reclamou de dores da virilha e precisou de atendimento médico. Em quadra, já não mostrava o mesmo nível de concentração e permitiu uma vitória fácil do japonês, que empatou o duelo com um 6/2.
O brasileiro continuou lutando com as dores no último set e não foi páreo para Nishikori. Monteiro até chegou a sair na frente, mas teve dois serviços quebrados e viu seu adversário sacar com extrema facilidade para confirmar a vitória e consequentemente a classificação.
O próximo representante do Brasil no Aberto da Austrália será Thiago Wild, que entrará em quadra neste domingo. Ele terá pela frente o húngaro Fabian Marozsan, 57º do ranking da ATP.

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