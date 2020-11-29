Thiago Braz treina em Portugal e começa 2021 pelos torneios indoor

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Campeão olímpico do salto com vara na Rio-2016, Thiago Braz está em Portugal treinando de olho na temporada 2021, que terá, entre outras competição, outra edição dos Jogos Olímpicos. Ele vai iniciar a temporada pelas competições indoor e, em princípio, participará do Mundial Indoor de Nanjing, na China, transferido de 2020 pela World Athletics (ex-IAAF), em comum acordo com os organizadores locais, para março de 2021 por causa da pandemia da COVID-19.

Em 2020, Thiago fez duas competições indoor e ainda participou de seis competições ao ar livre nos meses de agosto e setembro e no tradicional ISTAF Berlim-2020 levou o bronze com 5,82 m, o seu melhor resultado na temporada.

-O Thiago acabou fazendo a temporada regular, saltou na Europa apesar da pandemia da COVID-19. A temporada não foi muito normal, mas ele competiu e ratificou o índice para a Olimpíada. Não há dúvida de que a prova este ano foi elevada a um nível surpreendente no mundo, mas o Thiago fez o índice olímpico- disse Elson Miranda, técnico de Thiago.