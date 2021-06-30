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Thiago Braz obtém o melhor resultado da temporada

O brasileiro campeão olímpico no Rio-2016 saltou 5,82 m no Memorial Irena Szewinska, na Polônia, terminando em quarto lugar no salto com vara
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LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 17:20

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:20

Crédito: Wagner Carmo/CBAt
Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara, conseguiu nesta quarta-feira o melhor resultado da temporada na preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele saltou 5,82 m no Memorial Irena Szewinska, em Bydgoszcz, na Polônia, terminando em quarto lugar na competição válida pela série ouro do World Continental Tour 2021.
O brasileiro terminou empatado com o polonês Piotr Lisek, que acabou ficando com o terceiro lugar no desempate. O vencedor foi o norte-americano Chris Nilsen, com 5,92 m, seguido do filipino Ernest Obiena, companheiro de treinamento de Thiago Braz, na Itália, com 5,87 m.
O campeão brasileiro Augusto Dutra (Pinheiros), também qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, terminou em sexto lugar, com 5,50 m.

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