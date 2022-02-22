Thiago Braz fica com o bronze na Polônia

 Campeão olímpico no Rio de Janeiro-2016 soma mais um pódio na temporada indoor da Europa, desta vez em Torun, etapa da série ouro da World Athletic
Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 18:13

LanceNet

O campeão olímpico Thiago Braz conquistou a medalha de bronze na Orlen Copernicus Cup, etapa da série ouro do Circuito Indoor da World Athletics, em Torun, na Polônia.
O brasileiro saltou 5,71 m, na segunda tentativa, e foi superado pelo belga Ben Broeders, que obteve a mesma marca, nas ficou com a prata por ter ultrapassado a barra de primeira. O ouro ficou com o filipino Ernest Obiena, companheiro de treinamento de Thiago, na Itália, que saltou 5,81 m.
Este é o terceiro pódio consecutivo do atleta paulista, de 28 anos, na Europa. Ela conquistou as medalhas de prata em Lievin, na França, com 5,81 m, no dia 17 de fevereiro, e em Birmingham, na Grã-Bretanha, com a mesma marca, dois dias depois.
Além de campeão olímpico dos Jogos do Rio-2016, Thiago conquistou o bronze em Tóquio-2021, quando passou para o seleto grupo dos brasileiros com duas medalhas em Olimpíadas.
Crédito: Thiago Braz foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Ben STANSALL/AFP

