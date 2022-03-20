Thiago Braz fica com a prata no Mundial de Atletismo

Brasileiro campeão olímpico superou Lavillenie, irmão de Renaud, o francês que levou a prata na disputa dos Jogos Olímpicos de 2016
LanceNet

20 mar 2022 às 16:48

Publicado em 20 de Março de 2022 às 16:48

O brasileiro Thiago Braz ficou com a prata no Mundial de Atletismo neste domingo. O atleta do salto com vara atingiu a marca de 5,95m e ficou atrás de Armand Duplantis, atual campeão olímpico e recordista mundial. O sueco bateu o recorde mundial na prova, ao passar os 6,20m.> Coluna: 'O VAR na Fórmula 1 e o medo do efeito Nutella'
Vale destacar que Thiago Braz venceu de novo um atleta da família Lavillenie. O brasileiro já havia superado Renaud nas últimas duas Olimpíadas e, agora, ficou à frente do irmão do francês, Valentin, que acabou na quarta colocação.
Com a prata de Thiago, esta é a décima sétima vez que o Brasil vai ao pódio do Mundial Indoor. No total, são cinco ouros, seis pratas e seis bronzes para os brasileiros.
Crédito: (Foto:ANDREJISAKOVIC/AFP

