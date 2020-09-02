Thiago Braz consegue melhor marca pessoal na temporada e leva bronze

Crédito: Wagner Carmo/CBAt

Campeão olímpico do salto com vara nos Jogos Rio-2016, o brasileiro Thiago Braz obteve nesta quarta-feira o seu melhor resultado na temporada ao ar livre de 2020. Ele saltou 5,72 m na etapa de Zurique da Liga Diamante, o principal circuito de meetings do calendário da World Athletics (ex-IAAF), ficando em terceiro lugar na competição.

Ele saltou 5,52 m, 5,62 m e 5,72 m – todas na primeira tentativa. Abriu mão de 5,77 m e depois não conseguiu superar 5,82 m. A melhor marca de Thiago Braz na temporada era de 5,50 m, obtida no dia 1º de agosto em Trieste, na Itália. O francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico em Londres-2012, terminou em quarto lugar, também com 5,72 m.

Thiago Braz volta a competir na sexta-feira na etapa de Bruxelas da Liga Diamante.