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Thiago Braz consegue melhor marca pessoal na temporada e leva bronze

Campeão olímpico saltou 5,72 m na etapa de Zurique da Liga Diamante...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 16:20
Crédito: Wagner Carmo/CBAt
Campeão olímpico do salto com vara nos Jogos Rio-2016, o brasileiro Thiago Braz obteve nesta quarta-feira o seu melhor resultado na temporada ao ar livre de 2020. Ele saltou 5,72 m na etapa de Zurique da Liga Diamante, o principal circuito de meetings do calendário da World Athletics (ex-IAAF), ficando em terceiro lugar na competição.
Ele saltou 5,52 m, 5,62 m e 5,72 m – todas na primeira tentativa. Abriu mão de 5,77 m e depois não conseguiu superar 5,82 m. A melhor marca de Thiago Braz na temporada era de 5,50 m, obtida no dia 1º de agosto em Trieste, na Itália. O francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico em Londres-2012, terminou em quarto lugar, também com 5,72 m.
Thiago Braz volta a competir na sexta-feira na etapa de Bruxelas da Liga Diamante.
O sueco Armand Duplantis e o norte-americano San Kendricks brigaram pelo título de campeão do evento, disputado numa área do centro da cidade suíça. Duplantis venceu com 6,07 m e Kendricks, bicampeão mundial, ficou em segundo, com 6,02 m. O sueco ainda tentou bater o recorde mundial de Sergei Bubka, mas não conseguiu superar a barreira dos 6,15 m.

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