The Ocean Race anuncia largada em Alicante, na Espanha, em 2022

Crédito: Próxima edição do The Ocean Race terá início emoutubro de 2022 em Alicante, na Espanha, e terminará em Gênova, na Itália, em 2023 (Ainhoa Sanchez/Volvo AB

Os organizadores da regata de volta ao mundo The Ocean Race confirmaram que a próxima edição começará em outubro de 2022 em Alicante, na Espanha, e terminará em Gênova, na Itália, em 2023. A mudança na data da largada da prova foi anunciada nesta quinta-feira após um processo de planejamento estratégico e consulta às partes envolvidas no competição, a fim de determinar o melhor caminho em um cenário esportivo impactado pela COVID-19.

A The Ocean Race estava previamente marcada para largar no ano que vem. As cidades-sede e os patrocinadores anunciados anteriormente continuarão envolvidos na temporada 2022-23, incluindo o Brasil. O município de Itajaí (SC) estará pela quarta temporada consecutiva na lista de stopovers da competição de vela oceânica. A nova data coincide também com o aniversário de 50 anos da competição e está sendo considerada a realização de uma regata na Europa na metade de 2021, no verão do Hemisfério Norte.

- Desde 1973, a Ocean Race tem sido um dos maiores desafios do esporte. As equipes vencedoras mostraram que a preparação adequada é a base do sucesso. Estamos em um momento sem precedentes e nossa principal prioridade é para com todos os afetados pela pandemia do COVID-19. Nossos pensamentos estão hoje com as vítimas e suas famílias' - disse Richard Brisius, presidente da The Ocean Race.Os organizadores da volta ao mundo também anunciaram um plano de 10 anos para a The Ocean Race, o que ajudará equipe, cidades e velejadores a terem uma melhor preparação para as regatas.

- Como uma competição esportiva internacional, com paradas em seis continentes, nos sentimos profundamente conectados à realidade em mudança de velejadores, equipes, cidades, patrocinadores e fornecedores em todo o mundo. Trabalhamos de forma positiva e colaborativa nos últimos meses para desenvolver um futuro estável e aprimorado, e esse processo nos levou ao primeiro plano decenal da The Ocean Race - comentou Richard Brisius, e completou.

- É um projeto de dez anos adaptado à nova realidade de forma inovadora, sustentável e responsável. Isso oferece novas oportunidades para todos se prepararem adequadamente para a The Ocean Race - finalizou Richard Brisius.

Conforme planejado, a The Ocean Race terá as classes VO65 e IMOCA60 na próxima edição. A última competição ocorreu na temporada 2017-18 com o Dongfeng levando o título no final.

- A Ocean Race é importante pra mim e é um dos grandes eventos do calendário de competições de vela. Por isso aplaudo a decisão dos organizadores. Como esporte, nos beneficiamos quando os principais eventos estão no auge e a nova data permitirá que equipes estejam mais bem preparadas na linha de partida em 2022 - explicou o bicampeão olímpico Torben Grael, que foi vencedor da regata como comandante em 2008-09 e atualmente é vice-presidente da World Sailing, a federação internacional da modalidade.

O programa de sustentabilidade, premiado com vários internacionalmente, é um dos pilares fundamentais da The Ocean Race. Esse projeto continuará sob o lema "Competir com um objetivo". As palestras e debates do evento, bem como os programas de educação e ciência serão intensificados e integrados a todas as áreas da regata.

- Como patrocinador fundador do programa de sustentabilidade e parceiro principal da The Ocean Race, apoiamos a decisão de adiar o início por 12 meses em resposta à crise de COVID-19. O impacto dessa pandemia é incalculável. A 11th Hour Racing está comprometida em trabalhar com a The Ocean Race e seus patrocinadores para continuar a ser ágil e se adaptar a esses desafios, com o objetivo de realizar uma regata segura e sustentável em 2022 - explicou Jeremy Pochman, co-fundador e CEO da 11th Hour Racing.

Para as dez cidades-sede internacionais da The Ocean Race, o novo calendário oferece confirmação e clareza para o futuro. A regata importantes cartões-postais como Alicante, Aarhus, Haia,Cabo Verde, Génova, Itajaí, Newport, Cidade do Cabo, Auckland e Shenzhen. A catarinense Itajaí, envolvida desde 2011 com o evento, apoiou a mudança.