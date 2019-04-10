Thamela e Ingridh se garantem na fase de grupos da etapa de João Pessoa

As últimas oito vagas disponíveis à etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia 18/19 foram preenchidas nesta quarta-feira (10), após duelos pelo classificatório do torneio feminino. Estavam na disputa 31 times, que duelaram em 23 partidas eliminatórias na arena montada na Praia de Cabo Branco. Destaque para uma dupla da nova geração que vem se firmando no tour nacional. A capixaba Thamela e paranaense Ingridh estão pedindo passagem na competição.
Thamela inclusive chega empolgada para a etapa, já que nas duas últimas semanas foi ouro em duas etapas do Classificatório Sul-Americano ao Mundial Sub-21.
Treinamos forte, mas chegar de uma competição internacional, tendo conquistado dois ouros, é muito melhor. Tem o cansaço, mas faz parte, prefiro vir com esse ritmo de campeonato, essa motivação. O foco aumenta, a concentração já está muito ativada. Fico feliz por termos conquistado novamente essa vaga
Ingridh também comentou a evolução da parceria com a capixaba. Elas disputarão neste mês uma etapa do Circuito Sul-Americano 2019, defendendo juntas o país pela primeira vez na categoria adulta. A paranaense comentou o entrosamento dentro e fora das quadras.
“Estamos muito felizes pelo crescimento, desde o primeiro classificatório que passamos, nesta temporada, fomos buscando sempre evoluir. Devemos isso aos nossos técnicos, a Cida (Lisboa), que tem feito um ótimo trabalho conosco, aos meus técnicos de Maringá, que acreditaram no nosso trabalho. Somos a dupla mais nova do Circuito. E vamos continuar trabalhando forte, temos muito para crescer ainda mais. A gente tenta sempre passar um período de treinamento juntas. Ela vai para Maringá, outras vezes eu vou para São Cristóvão. E a afinidade ajuda muito, é como se fosse uma família. Faz muita diferença”.
Nesta quinta-feira (11), além do início da fase de grupos pelo torneio feminino, ocorre a disputa do classificatório ao torneio masculino, em partidas das 7h30 às 17h.