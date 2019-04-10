Thamela e Ingridh se garantem na fase de grupos da etapa de João Pessoa

As últimas oito vagas disponíveis à etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro Open de18/19 foram preenchidas nesta quarta-feira (10), após duelos pelo classificatório do torneio feminino. Estavam na disputa 31 times, que duelaram em 23 partidas eliminatórias na arena montada na Praia de Cabo Branco. Destaque para uma dupla da nova geração que vem se firmando no tour nacional. A capixaba Thamela e paranaense Ingridh estão pedindo passagem na competição.

Treinamos forte, mas chegar de uma competição internacional, tendo conquistado dois ouros, é muito melhor. Tem o cansaço, mas faz parte, prefiro vir com esse ritmo de campeonato, essa motivação. O foco aumenta, a concentração já está muito ativada. Fico feliz por termos conquistado novamente essa vaga

Ingridh também comentou a evolução da parceria com a capixaba. Elas disputarão neste mês uma etapa do Circuito Sul-Americano 2019, defendendo juntas o país pela primeira vez na categoria adulta. A paranaense comentou o entrosamento dentro e fora das quadras.

“Estamos muito felizes pelo crescimento, desde o primeiro classificatório que passamos, nesta temporada, fomos buscando sempre evoluir. Devemos isso aos nossos técnicos, a Cida (Lisboa), que tem feito um ótimo trabalho conosco, aos meus técnicos de Maringá, que acreditaram no nosso trabalho. Somos a dupla mais nova do Circuito. E vamos continuar trabalhando forte, temos muito para crescer ainda mais. A gente tenta sempre passar um período de treinamento juntas. Ela vai para Maringá, outras vezes eu vou para São Cristóvão. E a afinidade ajuda muito, é como se fosse uma família. Faz muita diferença”.