Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de Praia

Thamela e Ingridh se garantem na fase de grupos da etapa de João Pessoa

A atleta capixaba garante que está motivada para brilhar na competição

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:56

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 abr 2019 às 20:56
Ingridh (esq), a técnica Cida Lisboa, e Thamela comemoram a vaga Crédito: Renan Rodrigues/CBV
As últimas oito vagas disponíveis à etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia 18/19 foram preenchidas nesta quarta-feira (10), após duelos pelo classificatório do torneio feminino. Estavam na disputa 31 times, que duelaram em 23 partidas eliminatórias na arena montada na Praia de Cabo Branco. Destaque para uma dupla da nova geração que vem se firmando no tour nacional. A capixaba Thamela e paranaense Ingridh estão pedindo passagem na competição.  
Thamela inclusive chega empolgada para a etapa, já que nas duas últimas semanas foi ouro em duas etapas do Classificatório Sul-Americano ao Mundial Sub-21.
Treinamos forte, mas chegar de uma competição internacional, tendo conquistado dois ouros, é muito melhor. Tem o cansaço, mas faz parte, prefiro vir com esse ritmo de campeonato, essa motivação. O foco aumenta, a concentração já está muito ativada. Fico feliz por termos conquistado novamente essa vaga
Thamela
Ingridh também comentou a evolução da parceria com a capixaba. Elas disputarão neste mês uma etapa do Circuito Sul-Americano 2019, defendendo juntas o país pela primeira vez na categoria adulta. A paranaense comentou o entrosamento dentro e fora das quadras.
“Estamos muito felizes pelo crescimento, desde o primeiro classificatório que passamos, nesta temporada, fomos buscando sempre evoluir. Devemos isso aos nossos técnicos, a Cida (Lisboa), que tem feito um ótimo trabalho conosco, aos meus técnicos de Maringá, que acreditaram no nosso trabalho. Somos a dupla mais nova do Circuito. E vamos continuar trabalhando forte, temos muito para crescer ainda mais. A gente tenta sempre passar um período de treinamento juntas. Ela vai para Maringá, outras vezes eu vou para São Cristóvão. E a afinidade ajuda muito, é como se fosse uma família. Faz muita diferença”.
Nesta quinta-feira (11), além do início da fase de grupos pelo torneio feminino, ocorre a disputa do classificatório ao torneio masculino, em partidas das 7h30 às 17h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados