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Terremoto atinge Equador e seleção brasileira de boxe precisa deixar hotel no país

Equipe estava hospedada em Guayaquil e levou susto neste domingo com tremores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 15:47

Publicado em 27 de Março de 2022 às 15:47

A seleção brasileira de boxe passou por um grande susto neste domingo no hotel em que está hospedada, em Guayaquil, no Equador. A 470km da capital, na cidade de Esmeraldas, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o país e os brasileiros precisaram deixar o local onde estavam.+ LeBron James ganha o Framboesa de Ouro de pior ator
Apesar da distância do terremoto para o hotel, o tremor foi sentido pelos brasileiros no local. A equipe de boxe do Brasil está no Equador para a disputa do Campeonato Continental das Américas. Todos tiveram de permanecer fora do hotel por cerca de 30 minutos por questões de segurança.
+ Curtis Blaydes vence Chris Daukaus no UFC Columbus; Matheus Nicolau é o único brasileiro a vencer no card
- Uma hora dessas, um terremoto para atrapalhar o sono dos crias. Meu amigo, que loucura. E agora, para dormir? Estamos no décimo andar, balançou muito. Primeiro achei que estava vendo coisas. Para tranquilizar, fui dar uma pesquisada aqui e vi que foram dois terremotos - disse Keno Marley nas redes sociais.
Crédito: KenoMarleygravoumomentosdetensãonoEquadorcomterremoto(Reprodução/Redes

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